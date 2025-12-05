¿Cuánto ingresa al año un taxi en Vigo?

Con la actualización de las tarifas de los taxis prevista en 2026 en Vigo e incluidas en un expediente municipal, pendiente del visto bueno de la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta, los ingresos estimados por vehículo quedarán en 43.907 euros anuales, todavía un 1,28% por debajo del coste total de explotación, que, según trasladó el sector, fue en 2025 de 44.468 euros, tras un incremento anual del 6,09%.

El expediente municipal concluye que la propuesta de subida de tarifas respeta escrupulosamente la normativa vigente —incluida la Ordenanza del Taxi de Vigo y el Regulamento autonómico— y que el taxímetro puede ser programado sin problemas con los nuevos valores. Tras no recibirse alegaciones durante el trámite de audiencia, el Concello elevará ahora el expediente para su autorización definitiva por la Xunta, paso previo a que los nuevos precios entren en vigor el 1 de enero.

Con la actualización prevista, la tarifa mínima diurna (Tarifa 1) pasará de 4,21 a 4,25 euros, mientras que la nocturna y de festivos (Tarifa 2) subirá de 4,47 a 4,51 euros. El precio por kilómetro quedará fijado en 1,14 euros en horario laboral y 1,30 euros en horario nocturno o festivo. También aumentan ligeramente los suplementos: el de aeropuerto pasa a 5,31 euros, el del Ifevi a 3,71 €, y el de maletas a 0,68 euros. En Navidad, el extra del 25 de diciembre y 1 de enero será de 2,65 euros, tras aplicar un redondeo técnico indicado por la administración autonómica.