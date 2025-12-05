Gasto récord en lotería: los vigueses ya se dejan 76 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad

La Navidad demuestra su tirón en Vigo, no solo con las cifras récord de visitantes o el lleno en la ocupación hotelera, sino que también con las compras que se hacen en la ciudad. A principios de octubre las administraciones de lotería ya habían vendido la mitad de los boletos y con el encendido de las luces el despegue fue finalmente meteórico.

El año pasado ocurrió lo mismo. De hecho, según los datos actualizados de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en la provincia de Pontevedra se hizo un gasto de 72.348.960 euros en el sorteo de Navidad, casi un 10% más que el año anterior. Pero, además, si se compara con el desembolso de principios de década, el aumento es de más de un 50%. Las ventas pasaron de 46 millones a 72.

La provincia es la segunda de Galicia en la que más décimos se compraron, pero la que más creció en ventas de la comunidad. Destaca sobre Lugo y Ourense. En esta última, el interés por el sorteo fue cuatro veces menor. La que más triunfa en cifras absolutas es A Coruña, donde cerraron la campaña con 97 millones, pero su incremento interanual es de un 47% mientras que ele de la provincia de Pontevedra es de casi un 60%. Vigo y su área fueron claves en este aumento con la promoción masiva de las luces y el bum del turismo nacional.

Gasto por persona

Teniendo en cuenta los datos de SELAE y la población de la provincia de Pontevedra en 2024, que era de 947.869 habitantes, el gasto medio por habitante en el último sorteo fue de 76, 33 euros por persona. En cinco años, aumentó casi un 60%, pues se estima que cada habitante se dejó casi 30 euros más en 2024 que en 2020.

Otros sorteos

Aunque el Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los que lleva más peso en el gasto total en este tipo de apuestas (supone un 37%), hay otros juegos con gran presencia que también experimentaron una subida. De hecho, todos lo hicieron menos La Quiniela, el Joker y EuroMillones. La provincia incrementó de forma clara y constante su consumo de lotería desde 2020: subió un 39,2 % en cinco años. El mayor salto fue EN 2021, con un aumento del 24 % respecto a 2020.

De todos, la Lotería Nacional del sábado es el juego más comprado, aunque el Sorteo de Navidad sigue suponiendo la mayor baza de crecimiento. El pasado año se desembolsaron 105.941.999 euros. También subió -aunque más discretamente- la BonoLoto, el juego Elige 8 de La Quiniela, La Primitiva, la Lotería Nacional del jueves y El Niño.

El precio del boleto

La Asociación Nacional de Administraciones de Lotería de España (Anapal), una de las mayoritarias del país, pidieron subir el precio de los décimos para este año. El importe de 20 euros lleva intacto desde 2009 y proponen que ascienda a 25, a la par que el premio. Señalan que no quieren castigar al consumidor, sino aumentar el beneficio.

Con todo, desde las administraciones vigueses no ven clara la petición. Señalan que sería óptimo subir las comisiones, pero no el precio del boleto.