Gargalladas de ciencia y retranca

Patricia González Cabaleiro, investigadora predoctoral del grupo de Geotecnologías Aplicadas (GeoTech), es la ganadora del primer concurso de monólogos Gargallada Científica, impulsado desde la UVigo para promover la divulgación con rigor y en gallego.

El jurado valoró la capacidad de la ganadora para «fusionar contido científico rigoroso cunha retranca galega moi característica nun vídeo cun guión orixinal e cheo de metáforas divertidas, acompañado dunha coidada calidade técnica e dunha interpretación especialmente salientable».

Su pieza, titulada «Podería dicir que son», fue seleccionada entre los seis trabajos presentados y que ya se pueden visualizar en el canal de Youtube de la Unidad de Cultura Científica de la UVigo.

Como colofón, Patricia participará el jueves 11 en una gala final en el café Vitruvia junto con Quico Cadaval y las divulgadoras Ángela Arnosa y Andrea Muras.