Detenido en Vigo tras una persecución a 120 km/h y embestir a dos coches patrulla

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un conductor de 27 años, A.G.R., como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, que embistió a dos coches patrulla tras una peligrosa persecución, que, además, dio resultado positivo en el test de alcoholemia y llevaba encima un envoltorio con cocaína.

Los hechos ocurrieron en madrugada de este jueves, cuando una dotación policial que circulaba por la Avenida del Aeropuerto observó que un turismo circulaba a una velocidad elevada y que el conductor, al percatarse de la presencia de los agentes, hizo un cambio brusco de dirección para acceder a la calle Ánimas.

Los policías iniciaron el seguimiento de ese conductor, que cada vez circulaba más rápido para eludirlos, realizando derrapes y maniobras bruscas, y llegando a alcanzar los 120 kilómetros por hora en vías limitadas a 30 kilómetros por hora.

La patrulla avisó a otras dotaciones para interceptar al sospechoso, y uno de los vehículos policiales le salió al paso en la rotonda de Vigo Nature (antes Vigozoo), aunque el conductor embistió el coche policial. Poco después, el primer vehículo patrulla llegó a la zona, y el conductor lo embistió también, aunque quedó bloqueado por las dos dotaciones.

Los policías intentaron que el sospechoso se bajase del coche, pero éste ofreció resistencia, golpeándolos y sujetándose fuertemente al volante. Finalmente, una vez fuera del vehículo, pudo ser identificado y sometido a la prueba de alcoholemia, que dio resultado positivo de 0,57 y 0,58 mg/l.

Al inspeccionar el coche, los agentes encontraron un envoltorio con una sustancia, posiblemente cocaína, por lo que, además de la denuncia penal por un delito contra la seguridad vial, fue denunciado también por la vía administrativa.

Requisitoria

Por otra parte, la Policía Local ha informado de la detención de otro hombre, J.M.G.S., de 41 años, sobre el que pesaba una orden judicial.

La detención se produjo este jueves, cuando una patrulla que se encontraba en la zona de Areal observó a un varón del que los agentes sospechaban que tenía pendiente una orden de detención y presentación.

Al cotejar los datos, comprobaron que, en efecto, tiene pendiente una requisitoria del juzgado de instrucción 8 de Alicante, por una causa de este año, por lo que procedieron a su arresto y puesta a disposición judicial.