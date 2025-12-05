Un hombre intenta robar en el Cíes Market de Vigo y agrede a un vigilante antes de ser detenido
La Policía Nacional arrestó a un individuo tras un intento de robo con violencia en el mercadillo navideño de la Alameda
Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a un hombre como supuesto autor de una tentativa de robo con violencia e intimidación, tras ser sorprendido en el interior de una de las casetas del Cíes Market, el mercadillo de la Navidad de Vigo situado en la Alameda.
Según han informado fuentes policiales, el sospechoso logró entrar en la caseta tras forzar la puerta de acceso, pero fue sorprendido por uno de los vigilantes de seguridad que se encontraba de servicio. Este trabajador consiguió retenerlo hasta la llegada de la Policía.
Precisamente, cuando llegaron los agentes, el presunto ladrón había emprendido la huida, corriendo entre las casetas de la plaza, después de haberse zafado del vigilante golpeándole con una barra metálica. Con todo, finalmente los policías consiguieron darle alcance y detenerlo. El varón fue puesto puesto a disposición judicial.
Desde la Comisaría de Vigo han puesto en valor la colaboración de los vigilantes de seguridad privada, que es «un pilar esencial para garantizar la seguridad ciudadana y proteger los espacios públicos». En este caso, el trabajador actuó rápidamente y permitió la detención del sospechoso.
