Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Código Roxo recibe dos premios nacionales

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha concedido su galardón Innova-H 2025 al proyecto Código Roxo, recogido por un especialista del Sergas en Vigo, el doctor Manuel R. López. Se trata de una plataforma de IA para ayudar al os facultativos en sus decisiones mediante chatbots. Ya lo usan un millar. También recibió el Innova-Health 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents