Código Roxo recibe dos premios nacionales
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha concedido su galardón Innova-H 2025 al proyecto Código Roxo, recogido por un especialista del Sergas en Vigo, el doctor Manuel R. López. Se trata de una plataforma de IA para ayudar al os facultativos en sus decisiones mediante chatbots. Ya lo usan un millar. También recibió el Innova-Health 2025.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo