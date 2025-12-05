Cinbio fortalecerá el I+D en nanomateriales y biomedicina y el tejido industrial con un máster propio

El Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (Cinbio) prepara un máster propio para formar a profesionales capaces de desarrollar tratamientos, dispositivos y soluciones innovadoras en el ámbito sanitario y que nutrirán tanto a los grupos de investigación como al tejido industrial gallego. Tras la aprobación de la declaración de interés en el Consello de Goberno del 24 de noviembre, la propuesta sigue adelante para poder arrancar en el curso 27/28.

Se trata del primer máster vinculado a un centro de investigación de la UVigo, tendrá un marcado carácter práctico y se impartirá en inglés ya que aspira a captar alumnos de toda Galicia y del norte de Portugal, así como de otros países.

«La Xunta tiene una estrategia muy clara para fomentar la investigación a través de la Red Cigus, a la que pertenece el Cinbio, y generar masa crítica en torno a ella. Y, dentro de este marco, nuestra idea es generar perfiles investigadores y profesionales en las líneas del centro, los nanomateriales y la biomedicina, que también son estratégicas para el progreso económico de Galicia», destaca la catedrática Verónica Salgueiriño, una de las investigadoras que forman parte de la comisión redactora.

«En Cinbio tratamos de progresar en la medicina de precisión con tecnologías muy punteras como las de los nanomateriales y el máster permitirá abastecer de profesionales tanto a esa investigación que desarrollamos en el centro como a la industria», añade.

El máster en Ciencia y Tecnología en Nanomateriales y Biomedicina tendrá un carácter único en Galicia y estará vinculado de forma exclusiva a un centro de excelencia reconocida y que desarrolla desde hace años una investigación de vanguardia.

Perfiles de entrada

El título está dirigido a estudiantes de Química y Biología, y también puede resultar de interés para los de Ingeniería Biomédica. «Serían los perfiles que mejor encajan. Buscamos alumnos que tengan interés en la combinación de estas áreas estratégicas tanto de Galicia como del norte de Portugal, donde creemos que hay una buena cantera que podríamos captar. Tenemos vínculos importantes con el INL de Braga y actualmente ya existe bastante afluencia de estudiantes lusos, pero también queremos atraerlos a través de esta vía. Y, por supuesto, también de otros países. Por eso la docencia será en inglés», apunta Salgueiriño.

El propio personal docente e investigador que participará en el máster reforzará este carácter internacional gracias a sus colaboraciones con universidades y centros europeos de prestigio como la ETH de Zúrich, KU de Lovaina o el Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes.

Además de atraer a los recién graduados, el máster también facilitará la formación continua en un ámbito en constante evolución. Y tendrá un marcado carácter práctico, combinando la formación en los laboratorios del Cinbio con la externa en entornos reales gracias a la colaboración directa con empresas de los sectores biomédico y nanotecnológico como Zendal, Lonza, Galchimia o Nasasbiotech. En este sentido, el Cinbio aporta también sus relaciones con el Chuvi y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).

Mucha actividad en los laboratorios del Cinbio

El plan de estudios, de 60 créditos, tendrá un elevado porcentaje de prácticas. «Incluso hemos fijado un mínimo en las asignaturas teóricas. Habrá una materia de tres créditos, Tutorized Training Activities, en la que se llevarán a cabo actividades de formación tutorizadas por los grupos de investigación. Los alumnos tendrán una inmersión en el funcionamiento del I+D y podrán participar en iniciativas del Cinbio como los seminarios o el Annual Meeting, que les permitirán interaccionar con expertos de renombre que de otra forma sería difícil conocer. Van a estar expuestos a muchísimas actividades en el laboratorio para que acaben el máster muy preparados y puedan vincularse a los grupos o las empresas», destaca Salgueriño.

El programa será presencial y la oferta rondará las diez plazas. Y, en un futuro, el máster también podría captar a estudiantes de Medicina si la UVigo llega a implantar un título propio.

La comisión redactora del máster está integrada por el director del Cinbio, Miguel Correa, junto con los investigadores África González, Félix Freire, Pablo Hervés, Lorena García, Rosana Álvarez, Rosana Simón y la propia Verónica Salgueiriño. Y también forman parte de ella Antía Álvarez, en representación del colectivo de estudiantes, y Ana Mosquera, del personal de adminsistración y servicios.