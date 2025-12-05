El bar y restaurante del Náutico, a pleno rendimiento

El servicio de hostelería del Real Club Náutico de Vigo en el edificio de As Avenidas funciona ya a pleno rendimiento después de que, el pasado martes, el Grupo Zaka Restauración se hiciese cargo de la gestión del restaurante y la cafetería, que permanecerán abiertos tanto para los socios del Náutico como para el público en general. En la ciudad deportiva situada en Nigrán, el servicio arrancará el sábado de la próxima semana, según precisan desde la entidad.