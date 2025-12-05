La acupuntura urbana se estrenará en Coia con una gran peatonalización artística

La «acupuntura urbana» es un enfoque de planificación y diseño de ciudades que propone realizar intervenciones pequeñas, precisas y estratégicas en puntos concretos del entorno urbano con el objetivo de generar grandes efectos positivos en la comunidad. La idea procede de la metáfora con la acupuntura tradicional: en vez de acometer transformaciones masivas, se actúa en lugares clave —como si fuesen puntos de energía— para activar, revitalizar o equilibrar el funcionamiento de la ciudad. Es el modelo que el Concello aplicará en la zona del Rocío, en Coia, donde combinará arte y humanización.

El Ayuntamiento ha licitado la redacción del proyecto de obras de una intervención artística y urbana en el barrio del Rocío. Destina 108.900 euros a esta fase inicial, paso previo a una actuación con un presupuesto máximo de 4,4 millones de euros. «Será un cambio radical que convertirá a este barrio de Vigo en una referencia», afirmó el alcalde, Abel Caballero. El proyecto abarcará el ámbito de las calles Rocío, Arriba, Medio, Abaixo y Marín, de 5.680 metros cuadrados de suelo urbano consolidado, donde se encuentra un conjunto de viviendas unifamiliares construidas en los años 50.

Una referencia en Europa

«Haremos un gran trazado artístico de murales y pinturas en los edificios y en el suelo de todo el ámbito, en las calles que conforman este espacio, una zona extraordinaria», resumió el regidor. La intervención llevará la firma de Lula Goce, «una de las grandes muralistas de este planeta». «Vamos a hacer algo ciertamente sensacional. Queremos que el barrio del Rocío pase a ser una zona referente en toda Europa. Va a ser un cambio radical, es lo nunca visto», añadió.

Así quedará la zona tras la intervención artística de Lula Goce. / Concello de Vigo

El alcalde destacó que con esta actuación en Coia el Concello pretende «poner en valor la singularidad del barrio manteniendo su carácter unitario», a la vez que se mejoran los espacios públicos «sin alterar la estructura urbana». El gobierno local se apoyará en un estudio previo que analiza el ámbito, los usos y ocupaciones, el estado de los servicios y las barreras. El objetivo es eliminar el tráfico en las calles del Medio, Abajo y Arriba —«reubicando los estacionamientos»— y coordinar medianeras y fachadas que formarán parte del proyecto artístico.

Zona preferente para peatones

El ámbito quedará como zona preferente para peatones, con acceso para residentes, carga y descarga y aparcamiento autorizado. «Será una actuación de humanización y urbana artística incomparablemente sensacional», avanzó Caballero.