Abierta la convocatoria de los premios Incuvi de emprendimiento
La UVigo ya ha puesto en marcha la décima edición del programa de emprendimiento Incuvi. Las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo miércoles, día 10. Las 17 iniciativas premiadas en las tres modalidades recibirán formación y apoyo para poder avanzar en su idea de negocio.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
