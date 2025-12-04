La «Z» de Google Maps en Vigo que desconcierta a los conductores
El navegador advierte a los usuarios de que circularán por zonas de bajas emisiones aún inoperativas y además las delimita mal
En una época de muchos desplazamientos como son las navidades, los conductores que circulan por Vigo y que decidan usar el navegador de Google para orientarse y llegar a su destino se encontrarán desde hace unos días con una advertencia al planificar sus itinerarios al lado de la distancia que deberán recorrer junto a un símbolo identificado con una «Z», correspondiente a las zonas de bajas emisiones.
Esta herramienta, en la que el Concello está trabajando para su próxima implantación una vez resuelva las alegaciones presentadas, es ya para Google Maps una realidad, por lo que todas las rutas con origen o destino en el centro, Calvario o Bouzas incluyen un aviso, con un enlace a una web municipal, de que aquellos vehículos que no dispongan de distintivo ambiental no podrán circular por las calles incluidas en los ámbitos protegidos.
Además del error de dar por hecho que las ZBE ya están en vigor en la ciudad, las delimitaciones de las áreas diseñadas por el Concello incluyen también errores, ya que para Google Maps, las restricciones se aplican a viales por donde no habrá ningún tipo de limitación para aquellos conductores de vehículos sin el distintivo adecuado, como sucede por ejemplo en la confluencia de Travesía de Vigo, Gregorio Espino y Jenaro de la Fuente, calles que constituyen el perímetro de la ZBE de O Calvario o en Alfonso XIII en el centro, pero por las que se podrá circular como hasta ahora sin temor a exponerse a una sanción económica, algo que por el momento no sucederá aunque Google Maps diga lo contrario.
El Halo, al fin incluido
El navegador de la multinacional sí ha corregido por fin la anomalía que suponía no contar con el Halo para conectar Vía Norte con García Barbón, ya que, hasta hace unos días, para planificar una ruta a pie entre esos puntos te obligaba a dar un rodeo por Alfonso XIII. El icónico ascensor que ha revolucionado la movilidad en la zona por fin es tenido en cuenta.
