La Xunta se suma a la celebración del Día de la Discapacidad
La delegada de la Xunta, Ana Ortiz, participó ayer en el acto de celebración del Día Internacional de la Discapacidad ‘Bajo el mismo paraguas’, en el que más de un centenar de paraguas de colores realizaron un recorrido entre Areal y la Estación de Ría, donde se leyó un manifiesto.
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- Davila 03/12/2025
- Davila 02/12/2025
- El tren de borrascas llega a Galicia con tormentas eléctricas, granizadas y nevadas
- McLaren anuncia el fichaje del silledense Christian Costoya
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión