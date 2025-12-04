Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta se suma a la celebración del Día de la Discapacidad

La delegada de la Xunta, Ana Ortiz, participó ayer en el acto de celebración del Día Internacional de la Discapacidad ‘Bajo el mismo paraguas’, en el que más de un centenar de paraguas de colores realizaron un recorrido entre Areal y la Estación de Ría, donde se leyó un manifiesto.

