Xunta y Ribera reivindican las unidades de control para garantizar la atención en Povisa tras el escándalo de Torrejón

Las grabaciones del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sugiriendo a directivos del Hospital Universitario de Torrejón que rechacen pacientes o incrementen las listas de espera para "mejorar" los resultados económicos ha despertado todas las alarmas en Galicia, donde este gigante sanitario gestiona la atención hospitalaria de una quinta parte de la población del área sanitaria de Vigo a través de Povisa.

El centro de la calle Salamanca acaba de emitir un comunicado en el que señala que "la prioridad máxima del grupo Ribera son y seguirán siendo sus pacientes en todos y cada uno de los centros que gestiona, tanto públicos como privados" y que "la ética de los profesionales que integran la organización es incuestionable y su práctica diaria responde a un solo objetivo: cuidar de la salud de los pacientes con vocación de servicio".

Sostiene que las grabaciones "no reflejan el contenido íntegro de la reunión y se encuentran fuera de contexto" y resaltan que "aún así, en un ejercicio de responsabilidad empresarial, el CEO Pablo Gallart ha solicitado voluntariamente desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría".

Garantizan que "en ningún centro del grupo Ribera se han producido prácticas contrarias al interés general de los ciudadanos" y piden que no se ponga "en duda el trabajo que realizan los más de 9.000 profesionales del grupo Ribera en sus más de 100 centros de trabajo en los 6 países en los que opera".

En cuanto al Hospital Ribera Povisa, asegura que "mantiene unos indicadores asistenciales excelentes y un compromiso total con la Administración para ofrecer la mejor atención sanitaria a los ciudadanos". "El hospital está 100% comprometido con mantener estos estándares de calidad, como lo ha estado siempre y que son la seña de identidad del modelo Ribera", defiende. "Además, el trabajo del centro está bajo la supervisión de la Administración con unidades de control encargadas de garantizar que la atención prestada es excelente", apostilla.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, respalda este aspecto. "En Galicia no tenemos ese problema", aseguró el conselleiro y garantiza que "está bajo supervisión" diseñada para "evitar prácticas irregulares o cualquier desviación" de los criterios asistenciales establecidos.

Bloque

El portavoz local del BNG, Xabier Iglesias considera que esto "merece de una respuesta enérgica por parte de la Xunta". "Las 113.000 personas del área sanitaria de Vigo que están adscritas a Povisa merecen que el Sergas inicie una investigación a fondo para verificar si en Povisa Ribera Salud está aplicando las mismas prácticas indecentes que en el hospital madrileño de Torrejón", ha afirmado.