Vigo gana una nueva escala de crucero por la huelga en Portugal

Escala de cortesía del crucero alemán Amera, que este jueves atracó en el puerto de Vigo al cancelar su visita programada en Lisboa debido a las huelgas portuarias que vuelven a afectar a los puertos de Portugal.

El Amera llegó en crucero de dos semanas entre Italia y Alemania en el que pasa por Palma, Málaga, Melilla, Tánger, Vigo y Portsmouth, para concluir en Bremerhaven el próximo martes. Del recorrido disfrutan 736 pasajeros que viajan bajo la atención de 415 tripulantes según información de la consignataria Pérez y Cía.

Por el mismo motivo también se esperaba en un principio al Iona este jueves, pero al final sus mandos decidieron seguir viaje rumbo a Southampton para esquivar el nuevo temporal que se avecina.