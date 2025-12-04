Vigo gana una nueva escala de crucero por la huelga en Portugal
El «Amera» llega con más de 700 pasajeros a bordo
Escala de cortesía del crucero alemán Amera, que este jueves atracó en el puerto de Vigo al cancelar su visita programada en Lisboa debido a las huelgas portuarias que vuelven a afectar a los puertos de Portugal.
El Amera llegó en crucero de dos semanas entre Italia y Alemania en el que pasa por Palma, Málaga, Melilla, Tánger, Vigo y Portsmouth, para concluir en Bremerhaven el próximo martes. Del recorrido disfrutan 736 pasajeros que viajan bajo la atención de 415 tripulantes según información de la consignataria Pérez y Cía.
Por el mismo motivo también se esperaba en un principio al Iona este jueves, pero al final sus mandos decidieron seguir viaje rumbo a Southampton para esquivar el nuevo temporal que se avecina.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
