El TSXG confirma los 16 años de prisión impuestos al hombre que violó a una trabajadora del antiguo Hospital Xeral de Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de 16 años y medio de prisión impuesta al hombre que violó y robó a una trabajadora del antiguo Hospital Xeral de Vigo, unos hechos ocurridos en 2013 pero que todavía fueron a juicio este año porque el caso permaneció sin resolverse hasta que en 2022 el ADN permitió descubrir al agresor gracias a una prenda incautada en un robo en una vivienda.

La sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, se emitió hace dos meses, en octubre, y condenó al violador como autor de un delito de agresión sexual con penetración y uso de arma y de otro de robo con violencia e intimidación y uso de armas o instrumentos peligrosos. La actitud violenta mostrada por el acusado durante la vista oral obligó a celebrarla a puerta cerrada. Tras esta resolución judicial, la defensa del agresor presentó un recurso de apelación argumentando, entre otras cuestiones, que no quedó acreditada ni la sustracción ni que la relación sexual fuese inconsentida. Los magistrados del Alto Tribunal gallego que revisaron el caso rechazan estos argumentos.

Una versión «absolutamente increíble»

«La prueba practicada debe reputarse válida para enervar la presunción de inocencia. Sobre lo acontecido con la sustracción de joyas, contamos con la declaración de la víctima y la corroboración de las lesiones sufridas, compatibles con su versión. Pero es que lo mismo acontece con el delito de agresión sexual, pues el ADN del acusado fue detectado en quince marcadores de perfil genético», indica la sala, señalando que la explicación de la defensa de que fue una relación sexual consentida «resulta absolutamente increíble en el contexto probatorio y de la ejecución de los hechos y, sobre todo, en cuanto que acusado y víctima no se conocían en absoluto ni resulta creíble que del encuentro en el momento de ocurrir los hecho pueda surgir el acuerdo para mantener relaciones sexuales».