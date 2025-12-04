La «transformación histórica» de Plaza de España, más cerca: todos los convenios ya en tramitación

El Concello continúa «trabajando a toda velocidad» para afrontar el reto mayúsculo de revolucionar la Plaza de España, «una de las grandes transformaciones históricas en esta ciudad», tal y como acaba de manifestar el alcalde vigués, Abel Caballero, informando que la Gerencia de Urbanismo abordará el próximo martes la aprobación inicial de un nuevo convenio urbanístico para desarrollar la zona, en este caso el de la denominada zona 7, comprendida entre las calles Emilia Pardo Bazán, Avenida de Madrid, Conde de Gondomar y Gran Vía.

«Ya tenemos en tramitación toda la Plaza de España para ser transformada», destacó Caballero después de recordar que en las semanas previas se diese luz verde a otros tres convenios correspondientes a las zonas 2, 3 y 4, que abarcan las parcelas situadas entre las calles Pizarro, Honduras, Puerto Rico, Gran Vía y avenida de Madrid.

El texto que se validará el próximo martes contempla la consecución de más de 1.600 metros cuadrados de zonas verdes o la ampliación de 400 metros cuadrados de la acera de Gran Vía, urbanizaciones que llevarán a cabo los promotores del ámbito, que posteriormente construirán bloques residenciales.

El principal objetivo, además de incrementar el parque de vivienda, es conseguir una Plaza de España semipeatonal mediante la ampliación de los túneles y la construcción de un rotor perimetral de circulación que garantice un tráfico fluido y que permita liberar de vehículos la plaza.

La aprobación y entrada del vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha sido el punto de inflexión para buscar la ordenación de un ámbito que llevaba muchos años a la espera de una transformación que, ahora, se ve un poquito más cerca.

Acceso al CEIP Párroco don Camilo

Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo también prevé aprobar el proyecto de expropiación de los terrenos en los que se construirá el nuevo acceso al CEIP Párroco don Camilo, en San Andrés de Comesaña, con una inversión prevista de casi 1,4 millones.

«Llegará el transporte escolar casi a la puerta y tendrá un acceso peatonal y una zona de aparcamiento», destacó Abel Caballero, criticando el «retraso de tres años en la actuación por culpa de la Xunta», a la que achaca impedir que el Concello acometiese la obra a través de la denominada Ley Vigo.

«Estos desalmados no nos dejaron hacerlo, poniendo en riesgo la seguridad de los niños, pero no hay quien lo pare ya», garantizó el alcalde vigués.