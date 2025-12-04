Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días

La rotura del colector se produjo en Pintor Laxeiro, cerca del cruce con Camelias.

Alberto Blanco

Vigo

Corte de tráfico urgente. Así ha encabezado la Concejalía de Seguridad del Concello de Vigo el aviso que ha lanzado en las últimas horas para advertir a los ciudadanos del cierre al tráfico de una céntrica calle de la ciudad.

La urgencia responde, según el aviso municipal, a que dicho corte no estaba previsto, ya que se ha tenido que llevar a cabo por la rotura de un colector. Por ello, Aqualia ha tenido que cerrar la calle Pintor Laxeiro, 13 (próxima al cruce con Camelias), para proceder a la reparación.

Según estima la propia Concejalía de Seguridad, la calle tendrá que estar cortada durante un periodo aproximado de 15 días. Sí se permitirá el acceso a garajes, servicio público, emergencias y carga y descarga. Probablemente, para ello, será preciso eliminar algunas de las plazas de aparcamiento.

