El PP critica la falta de supervisión del alumbrado de Navidad

R. V.

El PP de Vigo criticó el «incumplimiento por parte de la concesionaria del encendido navideño de su obligación de mantener y supervisar las luces y el desinterés del gobierno local en lo que respecta al alumbrado en parroquias y barrios». «Desde el 15 de noviembre, las luces de un tramo de 850 m en Camposancos permanecen encendidas las 24 horas», lamentó.

Asegura que esta situación que «también se ha vivido en Pescadores o Jenaro de la Fuente» y que, «en algunas zonas siguen sin encenderse». Por este motivo, el PP de Vigo reclama al gobierno local que supervise la labor de la concesionaria.

