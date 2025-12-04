El PP critica la falta de supervisión del alumbrado de Navidad
El PP de Vigo criticó el «incumplimiento por parte de la concesionaria del encendido navideño de su obligación de mantener y supervisar las luces y el desinterés del gobierno local en lo que respecta al alumbrado en parroquias y barrios». «Desde el 15 de noviembre, las luces de un tramo de 850 m en Camposancos permanecen encendidas las 24 horas», lamentó.
Asegura que esta situación que «también se ha vivido en Pescadores o Jenaro de la Fuente» y que, «en algunas zonas siguen sin encenderse». Por este motivo, el PP de Vigo reclama al gobierno local que supervise la labor de la concesionaria.
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- Davila 03/12/2025
- Davila 02/12/2025
- El tren de borrascas llega a Galicia con tormentas eléctricas, granizadas y nevadas
- McLaren anuncia el fichaje del silledense Christian Costoya
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión