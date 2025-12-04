El PP critica la falta de supervisión del alumbrado de Navidad

El PP de Vigo criticó el «incumplimiento por parte de la concesionaria del encendido navideño de su obligación de mantener y supervisar las luces y el desinterés del gobierno local en lo que respecta al alumbrado en parroquias y barrios». «Desde el 15 de noviembre, las luces de un tramo de 850 m en Camposancos permanecen encendidas las 24 horas», lamentó.

Asegura que esta situación que «también se ha vivido en Pescadores o Jenaro de la Fuente» y que, «en algunas zonas siguen sin encenderse». Por este motivo, el PP de Vigo reclama al gobierno local que supervise la labor de la concesionaria.