Miles de voces claman en Vigo por más sanidad pública y menos negocio privado

Miles de personas procedentes de toda la comarca de Vigo volvieron a salir este jueves a la calle por una de las cuestiones que más preocupa y moviliza a la población: la gestión de los recursos para cuidar la salud de todos.

Convocadas por la plataforma SOS Sanidade Pública y bajo el lema «Reconstruir el área sanitaria de Vigo», partieron a las 19.00 horas de la Plaza de España, coreando consignas como «Ya me han dado cita en el hospital, justo para el día de mi funeral». En una marcha donde tomaron especial protagonismo los conciertos con entidades privadas, sonaron otras como «Máis investimento e menos inventos» o «O público é servizo e o privado beneficio»,

Acompañado de concejales, al encuentro acudió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien reclamó «una profunda modificación de la atención sanitaria» para acabar con las «carencias totales y absolutas» en la sanidad del área y pidió al presidente de la Xunta que «tome nota de esta demanda legítima».

«Se hai algún lugar que coñece ben as consecuencias das privatización en sanidade é a área de Vigo», lamentó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que se refirió al sobrecoste por el modelo de construcción del hospital Álvaro Cunqueiro y al concierto para la asistencia especializada a 114.000 habitantes. «Pode o señor Rueda garantizar que as prácticas que se están a dar no grupo Ribera non lle afectan tamén a Povisa?», cuestionó, acompañada del portavoz local, Xabier Iglesias.

«Para ninguén pode ser unha sorpresa que as empresas privadas queiran gañar cartos, que os beneficios estean por riba de todo, que haxa empresas que queiran facer cartos coa enfermidade», resaltó Manuel González Moreira, portavoz de SOS Sanidade Pública. Abogó «polo dereito a saúde do cen por cen da cidanía». «E ese dereito so se pode exercer desde a prestación pública».

Manifiesto

En su manifiesto, SOS Sanidade Pública pidió «responsabilidades políticas» por cómo se encuentra el área sanitaria, reclamó el aumento de la inversión y que el dinero de todos se utilice «para reforzar la Atención Hospitalaria y recuperar la Primaria» y no para engrosar el negocio privado.

Reprochó que la construcción del Álvaro Cunqueiro no cumplió con los objetivos inicialmente fijados: «Ni se construyeron las estructuras necesarias» para poder atender con calidad al 100% de la población del área «ni se reforzó la Atención Primaria con la creación de nuevos centros de salud y la ampliación de otros, ni se consiguió la disminución del peso de la sanidad privada».

Denunció que el concierto con Povisa carece de trasparencia y advirtió que no existe «alternativa pública en este momento para poder revertirlo». «Mientras la sanidad pública sufre, el dinero público sigue llenando las carteras de los accionistas de los fondos de inversión extranjeros que son propietarios del Hospital Álvaro Cunqueiro y del Hospital Ribera Povisa», criticó la plataforma.

Lamentó que las consecuencias de estos incumplimientos están siendo «unas intolerables listas de espera», áreas «sin el cuadro de personal y espacios suficientes», «una cartera de servicios incompleta para mantener el negocio de la sanidad privada», «la saturación en el servicio de urgencias del hospital por un diseño insuficiente» y una «Primaria debilitada» ...

Atención Primaria

Criticó de forma especial la situación en los centros de salud, con esperas «que superan en muchos casos los 10 o 15 días» y «muchas personas» sin médica de familia o pediatra asignada. Pone el foco también en la Enfermería por su «sobrecarga» y denuncian que son «insuficientes para dar respuesta a la cronicidad y a la dependencia».Y advierte que la limitación empieza por el acceso, al carecer de personal administrativo «suficiente».

Reclama revertir la concesión del Álvaro Cunqueiro y rescatarlo para el ámbito privado, ampliar la dotación hospitalaria, poner a pleno rendimiento al Meixoeiro y al Nicolás Peña, crear un Centro de Alta Resolución en Vigo y otro en O Morrazo, así como recuperar los 300.000 usuarios de Pontevedra derivados a Santiago. «Reconstruir el área sanitaria de Vigo es necesario para garantizar el futuro de nuestra sanidad pública», concluyó