El IES de Teis, 40 años de evolución educativa

Multiplicó su alumnado, sus estudios; en consecuencia, también su profesorado y ahora sus años. El IES de Teis, ubicado en la Avenida de Vigo, celebró esta mañana su 40 aniversario y lo hizo rodeado de docentes, actuales y antiguos, directores, inspectores y también representantes de la Consellería de Educación —el jefe territorial de la Xunta, César Pérez Ares y la directora xeral de FP, Eugenia Pérez— en las propias instalaciones del centro.

Asistentes al acto en el IES de Teis / Marta G. Brea

Este instituto acumula bajo sus muros historias mucho más allá de la propia educación, ya que es también dinamizador de un barrio que lo ha tomado como uno de sus estandartes; involucrándose también en el ámbito más comunitario y social de Teis.

La directora xeral Eugenia Pérez abría el acto ensalzando la revolución que ha supuesto para el sistema educativo en general y para este centro en particular, la Formación Profesional. «A educación segue a ser a ferramenta imprescindible para seguir avanzando e nese camiño seguiremos poñendo os nosos esforzos para que a FP siga marcando un camiño de desenvolvemento da sociedade», declaró Pérez.

Tras ella, tomó la palabra la actual directora del centro educativo, Ana Castro. «Seguimos a ser referentes en muchos ámbitos; educando y formando al alumnado que solo es resultado de un esfuerzo diario», aseveró. Junto a ella, subieron al escenario sus cuatro antecesores en el cargo: Agustín Sobral, Luis Vilán, Antonio Vázquez y Fernando Carrasco, quienes repasaron la evolución de las enseñanzas desde su experiencia personal a lo largo de los años y, más especialmente, durante sus años al frente de este instituto.

Actualmente, el centro imparte tanto ESO como Bachillerato, así como educación para adultos y también varios ciclos de familias de Formación Profesional; un salto que le ha permitido convertirse en centro referente alcanzado este curso los 1.300 estudiantes.