La gripe multiplica por ocho la venta de mascarillas en las farmacias de Vigo

Las farmacias viven esta semana situaciones que recuerdan a la pandemia. Y es que el avance de la gripe en Vigo está provocando, sobre todo desde el pasado martes, que se disparen las ventas de mascarillas. «Se están llevando packs de diez, especialmente las quirúrgicas», asegura Eva Penide, boticaria de la farmacia del Paseo Alfonso. Concretamente, calculan que las ventas se han multiplicado por ocho. ¿Y quién las está comprando? Pues sobre todo mayores y vigueses de grupos de riesgo a los que un contagio puede complicar su salud. En algunos casos las llevan puesta todo el día y en otros las utilizan para acudir a vacunarse o a hacer cualquier gestión en el hospital y en los centros de salud.

«Los propios médicos les están recomendando que usen mascarilla», trasladan desde una botica de Ronda Don Bosco. La obligatoriedad del uso del cubrebocas, que se barajó para centros sociosanitarios en función de la situación epidemiológica y que fue cuestionada por alguna comunidad, se reserva para las situaciones de más riesgo, aunque se aconseja a quienes tengan síntomas respiratorios en entornos con personas vulnerables. La Consellería de Sanidade indica la recomendación del uso de la mascarilla en los servicios que atiendan pacientes vulnerables como son las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes transplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.

Independientemente de la existencia de síntomas respiratorios, la recomendación se extiende a los profesionales sanitarios cuando atiendan a pacientes y las propias personas ingresadas cuando salgan de la habitación. Un uso obligatorio de la mascarilla se reservaría para escenarios de alto riesgo de transmisión.

Desde la farmacia Rosa Mary Gallego González, en Travesía de Vigo, trasladan que también notan un importante aumento de la venta de mascarillas y también, apuntan, de antigripales para combatir síntomas como la fiebre, la congestión o el dolor de garganta.