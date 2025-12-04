El futuro del parking de praza da Estrela: Zona Franca quiere comprárselo al Puerto para seguir explotándolo

La próxima finalización de la concesión otorgada durante 30 años por la Autoridad Portuaria de Vigo a Zona Franca para la construcción y explotación del parking subterráneo de la praza da Estrela ha obligado al consorcio estatal a mover ficha para poder continuar gestionando las instalaciones, planteando a los responsables del Puerto la adquisición en propiedad del recinto, tal y como ha podido averiguar FARO tras desvelar esta semana la «incertidumbre» del organismo del que es delegado David Regades sobre el futuro del aparcamiento a partir del 5 de marzo.

En este sentido, desde la Autoridad Portuaria confirman que hay negociaciones en marcha entre ambos organismos para poder alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes, con «buena disposición» por parte del Puerto para cerrar la venta, aunque la luz verde a la operación depende todavía de distintos factores, principalmente la valoración de las instalaciones y el encaje administrativo para la segregación del aparcamiento del resto del ámbito.

El principal objetivo ahora de Zona Franca y Puerto es acordar la contratación de una empresa que realice una tasación de las instalaciones para determinar su valor y la cantidad que el consorcio estatal tendría que poner sobre la mesa para conseguir hacerse con la propiedad del parking y mantener su explotación.

Este equipamiento, situado en pleno centro de la ciudad y que ofrece cerca de medio millar de plazas repartidas en dos sótanos, tiene una elevada demanda tanto para el aparcamiento en rotación como para la obtención de los bonos, con decenas de personas en lista de espera para acceder a uno de ellos. Zona Franca confirmaba en los pliegos de los dos últimos concursos licitados para la explotación y el mantenimiento del parking su «interés» por extender más allá de marzo la gestión, dejando abierta la fórmula a negociar con el Puerto, aunque la prioridad pasa por la adquisición en propiedad aprovechando el vencimiento de los 30 años de la concesión aprobada en 1996.

Esto supondría una diferencia respecto al desenlace de la negociación establecida entre ambos organismos respecto al actual parking Náutico-Cíes, el antiguo robotizado. Su transformación permitió reabrir el aparcamiento en abril de 2023 tras permanecer varios años cerradas por su deterioro y los continuos errores y fallos, que acarreaban unos disparatados gastos de mantenimiento que lo hacían inviable.

Por ello, Zona Franca y el Puerto negociaron una prórroga de la concesión que vencía en 2025, autorizando el consejo de administración portuario extender el plazo hasta 2040, permitiendo acometer a Zona Franca una inversión de 1,6 millones para la renovación integral del parking, que ofrece a los usuarios cerca de dos centenares de plazas al pie del Casco Vello.

Además de los aparcamientos de praza da Estrela y Náutico, Zona Franca es responsable también del equipamiento situado bajo el centro comercial A Laxe. Hace seis años, David Regades planteó la construcción de un gran parking bajo los jardines de Montero Ríos, pero la iniciativa no terminó de concretarse.