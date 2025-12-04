¿Qué es ser una facultad grande?

Cuentan alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago (USC) que en las prácticas en el Hospital Clínico llegan a entrar en la habitación del paciente hasta cuatro estudiantes con el facultativo docente. Apunta otra que, si coincide en una práctica en quirófanos con compañeros de cursos superiores y residentes, sabe que ella no hará nada más que mirar. A raíz de que la Xunta planteara la disyuntiva entre «una facultad grande descentralizada o tres pequeñas» —decantándose por la primera—, entre la comunidad médica viguesa circula un mensaje que cuestiona: «¿Qué entendemos por ser grande o pequeña?».

¿Es más grande una facultad con más alumnos o una que le puede prestar más atención a cada alumno? Las tres facultades de Medicina más reputadas del mundo —según el QS World University Rankings by Subject 2025— se mueven en torno a la previsión de alumnos de nuevo ingreso —solo primer curso— con la que trabajan en la comisión redactora de la Universidad de Vigo (UVigo) para la implantación del grado: 150 estudiantes.

La primera de ellas es la Harvard Medical School (Boston, EEUU), que recibió en 2024 a 165 alumnos nuevos —incluidos 14 postdoctorales—. La segunda es la de la University of Oxford (Reino Unido). La media de las nuevas matrículas entre 2022 y 2024 fue de 153. El tamaño de la clase de primer curso en Stanford School of Medicine (EEUU) en 2024 fue de 90 estudiantes.

Caso curioso es el de la Johns Hopkins School of Medicine (Baltimore, EEUU), en la que sus estadísticas publicadas sobre matriculación de 2025-2026 indican que hay solo 12 alumnos —siete mujeres y cinco hombres—. En el conjunto de la facultad son 113.

En Cambridge (RU), en quinto puesto de esta clasificación internacional, ya sube el número a las 271, aunque muy lejos de las 403 que se ofrece para primer curso en la facultad compostelana.

Ranking nacional

Justo en la mitad, en 201 plazas, está la media de las diez mejores facultades de Medicina según la clasificación realizada en 2024 por la Fundación Ciencia y Desarrollo (CYD), que mide los indicadores de mayor rendimiento. En este ranking, la Universidad de Santiago de Compostela solo figura como destacada en el ámbito de la «contribución al desarrollo regional» —se consideran las prácticas y publicaciones vinculadas a empresas regionales o los fondos de investigación regionales, por ejemplo—. Aparece en un tercer puesto.

Según esta clasificación, la de Navarra estaría en primera posición nacional con 200 alumnos de primer curso, seguida por la de Barcelona, con 300, y la Autónoma de Madrid, con 260. La Pompeu Fabra, con solo 64, está en cuarta posición, y la de Salamanca, en quinta, con 207. La más grande es la Autónoma de Barcelona, con 385. Ninguna llega a la de más cantidad de alumnos de España, que es la de Santiago .

Saturación en prácticas

El elevado número de estudiantes que asume la facultad compostelana la pone en un aprieto para impartir las prácticas. De ahí que el sexto curso, el «rotatorio», que es completamente práctico, ya se empezara a repartir por los hospitales gallegos antes incluso que el acuerdo de descentralización de 2015.

Esta saturación también es el motivo por el que, el pasado mes de marzo, la facultad compostelana tuvo que aceptar la descentralización de las prácticas hospitalarias de quinto curso del grado de Medicina ya para el próximo curso 2026-2027. La Consellería de Sanidade tuvo que presionar para que lo hiciera ante la previsión de los 1.500 alumnos en prácticas con los que se juntará Santiago en poco tiempo. «Es muy difícil mantener un nivel óptimo de docencia clínica en esta situación», expuso por aquel entonces su titular, Antonio Gómez Caamaño. Una de las medidas que la USC había adoptado previamente para tratar de combatir este problema es reducir la carga práctica con la última reforma del grado.