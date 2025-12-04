Dos nuevas rotondas y 3.218 m² de expropiaciones: así avanza la «nueva» senda ciclista y peatonal entre Vigo y Nigrán

La «nueva» senda ciclista y peatonal entre Vigo y Nigrán por la PO-325 avanza hacia su ejecución. O más bien, su reforma: la del polémico proyecto aprobado durante el gobierno autonómico del bipartito PSOE-BNG que levantó ampollas por las expropiaciones en más de 800 propiedades y que el PP acabó rediseñando para reducir su ancho y minimizar las afecciones. Ahora, menos de una década después de que se culminara por completo aquella obra, su mejora, anunciada en 2024 por la Xunta de Galicia y que cuenta con una inversión de más de 5 millones de euros, acaba de entrar precisamente en el nuevo proceso expropiatorio.

La Xunta ha anunciado el levantamiento de actas previas y formulación de actas de ocupación del expediente de expropiación forzosa para la mejora de este eje ciclista y peatonal que se celebrará en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vigo el 16 de diciembre y en el Concello de Nigrán el 17 de diciembre. El proyecto contempla expropiación de un total de 3.218 metros cuadrados en 37 fincas: 27 en el término municipal de Vigo y 11, en el de Nigrán. La formulación de las actas está fijada para el 11 de marzo de 2026.

A grandes rasgos, los terrenos privados y públicos afectados por las expropiaciones de la reforma de la senda ciclista y peatonal entre Vigo y Nigrán lo están por dos motivos: uno, porque la senda actual se llevará hasta un ancho de 3 metros (tamaño del que carece en algunos puntos) y también por la construcción de dos nuevas rotondas; una en la calle Ricardo Mella de Vigo a la altura de la depuradora (en el plano bajo estas líneas); y otra en Nigrán, en el cruce de Lourido (planos en la galería que encabeza esta información). El principal objetivo de estas dos glorietas es dar mayor seguridad a la senda, permitiendo su ampliación y eliminando dos intersecciones conflictivas.

Rotonda que se realizará en Ricardo Mella, a la altura de la depuradora de Vigo. / Xunta de Galicia

Las expropiaciones son muy menores respecto al proyecto inicial que fue reformulado para su posterior ejecución. Además de muros, cierres de malla y portales, que tendrán que ser retranqueados, en el documento oficial se incluye también algún galpón e incluso vayas publicitarias. Además de particulares, también hay algún terreno afectado de los Ayuntamientos de Vigo y Nigrán; del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o de varias empresas como Certasa, Tranvías Eléctricos de Vigo S.A. o Terraza la Foz.

Proyecto

La mejora de la senda ciclista y peatonal entre Vigo y Nigrán cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de euros y actuará a lo largo de 13,3 kilómetros. Según se anunció durante la presentación del proyecto, el objetivo es crear una senda mixta peatonal y ciclista con una sección tipo de 3 metros y que, además, tenga continuidad en las intersecciones, algo de lo que carece ahora mismo en muchos cruces.

Xunta

A mayores, el proyecto contempla la ejecución de varias zonas de descanso a lo largo del recorrido (con árboles, bancos, papeleras, aparca-bicis...) y también tres puntos que servirán e transferencia entre vehículos y bicicletas. Es decir, zonas en las que será posible dejar el coche aparcado para continuar el trayecto pedaleando.