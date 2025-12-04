El emprendimiento aumenta en la UVigo pero solo es una opción para alumnos de 7 grados

El emprendimiento gana peso, aunque poco, entre los graduados de la UVigo. El 3,5% de los estudiantes que acabaron sus carreras en el curso 2023/24 trabajaban por cuenta propia un año después frente al 0,9% del informe anterior. Una opción, por tanto, que sigue siendo minoritaria y que solo eligieron alumnos de siete titulaciones: ADE del ya desascrito centro Ieside, Ingeniería Eléctrica, Educación Infantil de la Escuela CEU y de la facultad de Ourense, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Lenguas Extranjeras y Publicidad y Relaciones Públicas.

Según la encuesta de satisfacción de los titulados que elabora cada año la propia institución, el trabajo por cuenta ajena sigue siendo el mayoritario tras dejar la universidad –33,5%–, mientras que un 68,7% dicen ser estudiantes o becarios, el 9% prepara oposiciones y casi el 8% busca empleo. Alternativas que en algunos casos pueden ser simultáneas.

Por carreras, las que presentan un mayor número de egresados trabajando por cuenta ajena son Enfermería de las escuelas de Pontevedra y Povisa, con un 83 y un 75%, respectivamente. Y se sitúan por detrás, con un tasa del 67%, Economía, Publicidad y Relaciones Públicas, Ingeniería Forestal Ingeniería Informática.

El 63% de los titulados de ADE de Ourense y el 60% de los de Ciencia y Tecnología de los Alimentos también estaban empleados en esta modalidad un año después de acabar sus estudios.

Como es lógico, los graduados del ámbito educativo son los que más optan por las oposiciones. Primaria e Infantil de Ourense tienen al 60 y al 54% de sus egresados preparándose para ejercer como profesores en centros públicos. También son elevados los porcentajes en Primaria de Pontevedra (38%) y en Infantil de la Escuela CEU de Vigo (20%).

Más allá de estas carreras, también eligen opositar alumnos de Comercio (25%), Química (20%), el doble grado de ADE-Derecho de Vigo (25%), Trabajo Social (25%), y Enfermería de Pontevedra (17%) y de Povisa (13%).

Respecto a la valoración que los egresados hacen de los estudios cursados, la nota global, en una escala del 1 al 5, se mantiene casi idéntica a la del informe anterior, un 3,31 frente a un 3,32, y de nuevo con ciertas diferencias entre alumnas (3,27) y alumnos (3,38).

Por ámbitos

La participación en la encuesta fue del 12% –110 de los 1.264 egresados en el curso 23/24. Y la valoración por ámbitos está liderada por las ingenierías (3,55) y las ciencias sociales y jurídicas (3,48). Les siguen las ramas de ciencias (3,31), arte y humanidades (3,17) y ciencias de la salud (3,16).

Los grados más valorados por los titulados son Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos y la especialidad Galego-Francés de Traducción e Interpretación, ambos con una nota media de 4,67. Justo por detrás se sitúan otras dos ingenierías: Energía (4,52) y Forestales (4,21).

Y la lista se completa con Geografía e Historia (4,07), Comercio y ADE en Ieside (los dos con 3,91), Economía (3,89), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (3,86), el doble grado ADE-Derecho (3,82), Química (3,66) e Ingeniería Agraria y Biología (los dos con un 3,63).

En el lado opuesto de la tabla, las carreras cuyos alumnos están menos satisfechos, aunque sin llegar a indicar una evaluación negativa, son Lenguas Extranjeras (2,98), Ciencias del Mar (2,94), Ingeniería Química Industrial (3), Enfermería de Pontevedra (3,05) y Trabajo Social (3,07).