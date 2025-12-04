El doctor Pintado Albo, el ginecólogo que trajo al mundo a miles de vigueses y al primer 'in vitro'

La noticia del cierre del consultorio de ginecología y obstetricia de la Clínica Pintado tras cerca de 70 años en activo ha sorprendido en la ciudad. Una multitud de vigueses llegaron a este mundo con la ayuda médica tanto del fundador del centro médico en 1956, el doctor Manuel Pintado Saborido, como con la de su hijo, José Manuel Pintado Albo, director del mismo desde 1989, ambos reconocidos profesionales en el sector. Con todo, Albo seguirá ejerciendo en el Policlínico Vigo Salud y en el Hospital Concheiro.

«Llevaba más de 20 años en esta clínica, ahí nació mi hija hace 19 y no podría estar más contenta tanto con los doctores, en especial con José Manuel Pintado, como con el personal que alli trabajaba. Y me da muchísima pena este cierre», escribió una usuaria en redes sociales reaccionando a la noticia publicada por FARO este miércoles en la que se informaba de que bajaba la persiana el servicio principal del Centro Médico Pintado -que también llegó a llamarse Sanatorio Nuestra Sra. de Lourdes y Maternindad Dr. Pintado-. A pesar de existir igualmente mensajes con valoraciones negativas, imperan las buenas palabras para las instalaciones y, concretamente, para el facultativo Pintado Albo -y su equipo-.

Se mantienen, eso sí, desde el 1 de diciembre las áreas de pediatría -además de las urgencias pediátricas-, psiquiatría y odontología.

Pionero en la reproducción asistida

El galeno se licenció en 1982 en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en la que ingresó en 1976. Años más tarde, entre 1985 y 1989, se especializó en ginecología y obstetricia, y posteriormente se instruyó en reproducción humana asistida en el prestigioso Instituto Dexeus de Barcelona.

Tras finalizar sus primeras formaciones, se puso al frente de la Dirección Médica de la Clínica Pintado, en la que destaca por la creación, nada más llegar, en el mismo 1989, de la Unidad de Reproducción Asistida. A través de esta, consiguió en 1992 un hito histórico para Vigo tras lograr el primer nacimiento por fecundación 'in vitro' en la urbe. A finales de los 90, asimismo, implementa la maternidad infantil en su feudo.

Sin embargo, en el 2024, el centro médico encajó un primer revés, la clausura de su planta de hospitalización, que finalmente derivó en la despedida final, que el propio Pintado se encargó de transmitir a cada paciente a través de dos correos electrónicos.

Además de participar en «numerosos congresos de ámbito nacional e internacional», según se indica en el blog de Reproducción Asistida correspondiente al centro, integra la directiva de la Asociación Nacional de Centros de Reproducción (Anacer), participa en la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) y forma parte de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

El facultativo continuará recibiendo a pacientes en la ciudad a partir del 8 de diciembre, pero lo hará en dos lugares diferentes: en el Policlínico Vigo Salud (pacientes con seguro Adeslas y particulares) y en el Hospital Concheiro (para personas aseguradas con cualquier otra compañía).

En cuanto al resto de doctores, Pablo Real de Asúa atenderá en el Hospital Vithas Fátima; Ángel de la Orden, en el Vigo Salud y en Vithas Fátima; Diana Freire, en Povisa; y Elena Figueiredo, en la Clínica Gaias.