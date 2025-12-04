En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Pablo Galán
El futuro del parking de praza da Estrela: Zona Franca quiere comprárselo al Puerto para seguir explotándolo
Las conversaciones se intensifican ante el próximo fin de la concesión en marzo, con «buena disposición» para un acuerdo. La valoración de las instalaciones y el encaje administrativo, las principales cuestiones aún por resolver.
Ágatha de Santos
Mujeres fuera de serie: siete rostros para construir un espejo
FARO reúne a mujeres que han labrado una trayectoria profesional ejemplar rompiendo prejuicios y estereotipos. Hoy son referentes de talento y compromiso con la igualdad. Zaza Ceballos, María Monsonís, Fina Casalderrey y Pilar Martínez reconocen los avances, aunque coinciden en señalar que aún queda camino por recorrer.
Elena Ocampo
Suri, Laura y Chloe: jóvenes que transforman su experiencia en arte contra la violencia
La muestra «Haters&Lovers» de Alborada reunirá en Vigo imágenes de adolescentes de entre 13 y 17 años para reivindicar el buen trato como herramienta de cambio a través de la fotografía.
Ana Blasco
La UVigo avanza en la memoria para implantar Medicina en 2027
El consello de goberno aborda mañana la hoja de ruta, tras el bloqueo de Santiago. Dieciocho expertos están involucrados en las comisiones de trabajo y asesoramiento. El informe justificativo está concluido y preparan el económico y el plan de estudios para exponer todo en marzo.
J. C. Guillade
Europa no perdona los excesos de confianza
El Celta regala dos penaltis y numerosas ocasiones de gol al Ludogorets en la noche que falló la rotación masiva de Giráldez. El gol de Pablo Durán despertó ilusiones y el de El-Abdellaoui solo maquilló una mala puesta en escena del equipo celeste en Razgrad.
Carolina Sertal
Muere el artista pontevedrés José F. Freixanes, ejemplo de la vanguardia plástica gallega
El artista pontevedrés José María Fernández Freixanes falleció este miércoles a sus 72 años de edad dejando un importante vacío entre los referentes de la vanguardia plástica gallega, movimiento renovador del que él mismo formó parte a través de su vínculo con el grupo Atlántica.
Lara Graña
Las bonificaciones catapultan el tráfico de pago en Audasa al máximo histórico
Autopistas del Atlántico (Audasa), la sociedad concesionaria de la AP-9, es una habitual en el calendario de emisiones y acaba de registrar una nueva en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a diez años por importe nominal de 63,451 millones de euros. La cifra al detalle es relevante porque esta operación servirá para repagar una emisión de hace exactamente una década y por idéntica cantidad: 63.451.000 euros, como consta en el folleto corporativo.
Ágatha de Santos
Galicia gana dos nuevas estrellas Michelin: Vértigo y Miguel González
El resto de restaurantes «estrellados» mantienen sus distinciones, por lo que ya suman 19, entre ellos tres «biestrellados»: Culler de Pau, Pepe Vieira y Retiro da Costiña.
Pablo Galán
Travesía de Vigo y Teixugueiras suman más vecinos que el 95% de municipios gallegos
Las cifras facilitadas por el servicio del padrón de habitantes reflejan que apenas diez calles concentran casi el 20% de vecinos inscritos en el censo de la ciudad y que solo en la más poblada, Travesía de Vigo con 10.699 personas contabilizadas, vive más gente que en 258 concellos de Galicia.
Borja Melchor
El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
Vigo es la ciudad con mayor número de viviendas en venta en Galicia: unas 1.700. Es una de las cifras que incluye la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) en un informe en el que se revela que el precio medio de la vivienda más demandada en las ciudades, de tres habitaciones y con garaje asociado, roza ya los 400.000 euros en la olívica, una cantidad al alcance de no muchos bolsillos. Extrae esta información de un análisis de las ofertas incluidas en el portal digital de Idealista, «a plataforma máis usada e con máis inmobles en Galicia».
