Croissant croqueta o a la carbonara: el local de Vigo donde podrás probar las combinaciones de dulce y salado más locas
Estos postres tan particulares harán «que te vuele la cabeza» con sus atrevidas mezclas
El melón con jamón o la pizza con piña ya no sorprende a nadie. En los tiempos de la crema de Lotus hasta en las lentejas y de las smash burgers con toppings cada vez más extraños, no es sencillo encontrar apuestas gastronómicas que llamen la atención sin caer en excesos creativos.
La última de estas apuestas son unos «croissants que hacen que te vuele la cabeza» y que podrás probar sin salir de Vigo.
«A Vigo puedes venir a ver las luces y de paso probar el croissant a la carbonara y croissant croqueta», explica la creadora de contenido calvadebares en uno de sus últimos vídeos. Y es que en Blé Bakery, un negocio ubicado en la calle Progreso de Vigo, han decidido apostar por las combinaciones más arriesgadas para sorprender a sus clientes.
Combinaciones inesperadas y recetas artesanales
La influencer se muestra probando ambos postres. Sobre el croissant croqueta, asegura que «está curioso» y que su sabor le recuerda al de un croissant mixto con jamón York y queso, pero «llevado a un extremo».
En cuanto a la versión a la carbonara de este dulce típico francés, el veredicto es claro: «si te gusta el dulce-salado, tienes que venir a probarlo».
Además, en el vídeo destaca que este negocio no solo apuesta por las recetas sorprendentes, sino que también cuenta con una gran variedad de postres artesanales que harán las delicias de los más golosos.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
