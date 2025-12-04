El Consorcio Casco Vello de Vigo: dos décadas de «reconquista»

El Consorcio Casco Vello de Vigo fue creado en abril de 2005, fruto del compromiso de las administraciones local y autonómica con la colaboración del Consorcio de la Zona Franca. Se constituyó en abril, con Alberto Núñez Feijóo (PP) como conselleiro de Vivenda, Corina Porro (PP) alcaldesa y Francisco López Peña (PSOE) delegado del Estado en la Zona Franca. Su principal meta era «atender as demandas dos veciños e, máis concretamente, dos do centro histórico, que reclamaban un ambicioso programa de rehabilitación e recuperación urbana na área».

Dos décadas después, puede presumir de haber reconquistado una parte importante del barrio antiguo de la ciudad. En el año 2007, la Consellería de Vivenda e Solo adquirió la participación de la Zona Franca, por lo que la presencia de la Xunta quedó fijada en el 90% y la del Ayuntamiento, en el 10%. Las entidades integrantes de este Consorcio y su porcentaje de participación no han variado desde entonces.

El barrio histórico, beneficiado por la alegría que reporta el sector hostelero, comenzó a latir con más fuerza en la segunda década del siglo actual. Lo hizo gracias a las ayudas procedentes del Concello, el Gobierno central y la Xunta enmarcadas en el área de rehabilitación del Casco Vello (la primera en declararse: en 1997), así como a las inversiones de particulares y a la llegada de organismos públicos: la UVigo, la Diputación, el albergue de peregrinos de la Xunta, dependencias judiciales o el centro de inserción laboral del Concello.