El Consorcio Casco Vello de Vigo celebra 20 años de colaboración institucional
Ha movilizado más de 30 millones de euros para dar una segunda vida a inmuebles de esta zona de la ciudad
Un total de 36 locales y 142 viviendas rehabilitadas en el barrio antiguo de la ciudad. Es el balance de actividad en los primeros 20 años de vida del Consorcio Casco Vello de Vigo, que sopló las velas esta mañana en un acto celebrado en el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo, en la Praza do Berbés, en el que reinó el consenso y respeto institucional y se hizo alarde de la colaboración. La entidad, participada en un 90% por la Xunta y en un 10% por el Concello, ha dedicado en estas dos décadas 30,5 millones de euros de inversión para contribuir a la recuperación de un barrio que para nada se parece al de comienzos de siglo.
Intervinieron en el acto el presidente autonómico, Alfonso Rueda; la concejala de Urbanismo e Vivenda, María José Caride, también vocal del Consorcio y conselleira de la Xunta cuando se puso en marcha esta entidad; el rector de la UVigo, Manuel Reigosa; la presidenta del Consorcio y delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; y el delegado en Vigo del Colegio de Arquitectos, Manuel Martínez.
Entre el casi centenar de asistentes, estuvieron los expresidentes del Consorcio Ignacio López-Chaves, Santiago Domínguez, Lucía Molares y Corina Porro -exalcaldesa-, así como concejales, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez; la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros; o el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido.
Reigosa apuntó la necesidad de reconstruir el Casco Vello «para atraer a xente xoven e fixar poboación». Ortiz puso en valor el trabajo de Porro, la regidora de la ciudad en el momento de la constitución del Consorcio, así como la labor de este organismo, capaz de recuperar «un Casco Vello que é para a xente». «Ten a obriga de reconstruír as orixes da cidade», comentó antes de destacar que Rueda siempre ha estado «involucrado». Precisamente, el presidente de la Xunta, que también reconoció la labor de Porro, aseguró que la creación de esta entidad fue fruto de una «idea valente e arriscada» que vino acompañada de «complicacións».
«Un enorme esforzo»
Explicó que «moitas cidades» rechazaron proyectos similares para sus territorios debido al «enorme esforzo que supón dar unha segunda vida» a tantos inmuebles, «con tantos propietarios». «E, en moitos casos, non é precisamente barato realizar estas rehabilitacións», argumentó. «Esas cidades equivocáronse: se se degrada unha parte tan importante como a orixe da cidade, degrádase a cidade fisicamente e tamén psicoloxicamente. Cómpre coidar especialmente onde naceu todo. Este é o camiño que hai que seguir: quedan cartos por investir e traballo por facer», pregonó Rueda.
El presidente gallego subrayó que «segue sendo unha magnífica decisión seguir investindo en Vigo» -mencionó el instituto de Navia, el desarrollo de vivienda protegida o el centro de salud Olimpia Valencia- y ensalzó la colaboración con el Concello en el Consorcio, «un exemplo»: recientemente, firmaron la renovación del convenio para invertir 7,1 millones en los próximos cuatro años. «Agardo chegar moito máis alá», apostilló Rueda antes de asegurar que se siente «moi orgulloso do que ten feito a Xunta en Vigo». «Un magnífico exemplo de recuperación de edificios é a Cidade da Xustiza. Agardo que poidamos seguir colaborando. Comprometo o esforzo da Xunta para que así sexa. Imos seguir investindo en Vigo», anotó, a la vez que destacó que el Consorcio salió adelante «independentemente das cores políticas».
Caride indicó que Corina Porro es una de las impulsoras del Consorcio, «unha boa idea que continou Abel Caballero [alcalde de Vigo] e que foi acompañada por distintos gobernos da Xunta». «Adicionalmente, é importantísima a figura da ARI (área de rehabilitación integral) do Casco Vello, que, a través de axudas (del Gobierno, la Xunta y el Concello) xestionadas pola Oficina de Rehabilitación Municipal, foron posibles máis de 1.000 rehabilitacións», indicó antes de poner en valor la peatonalización de Porta do Sol o la instalación de medios de movilidad mecánica en el barrio antiguo de Vigo.
«Felicito ao Consorcio e a quen traballa nel. Seguimos traballando para que o Casco Vello se transforme e nós sigamos orgullosos do noso pasado, vivindo o presente e apostando polo futuro. Noraboa ao Consorcio. Salientar que é un magnífico exemplo de que un Concello é capaz de velar polo patrimonio e adaptar os edificios á modernidade. Magnífico traballo dos funcionarios municipais. Catro anos máis por diante de colaboración das administración», trasladó la responsable de Urbanismo e Vivienda del Concello.
«Un magnífico trabajo»
Martínez resaltó el «magnífico trabajo de recuperación» del barrio tras «una auténtica reconquista», con «intervenciones de calidad que combinan tradición y modernidad». Aprovechó la ocasión para comunicar que «los honorarios» a los arquitectos «están muy bajos» en un escenario protagonizado por la inflación.
