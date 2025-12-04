El BNG pide «un maior impulso» público para el museo MARCO
El BNG demanda «un maior impulso público» para el museo MARCO «ante a caída das visitas»: «Máis de 100.000 en 2011 e apenas 60.000 agora». Señala como causa «a falla de compromiso de Concello, Xunta e Ministerio de Cultura por teren recortado as achegas económicas case á metade» desde 2002.
