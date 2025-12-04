Arte solidario para Mauri en Vigo

Una decena de artistas protagonizan una muestra benéfica de 11 obras en venta en A Póla (Paseo de Alfonso XII, n.º 7). Quieren recaudar fondos para ayudar a Mauri, un niño de 3 años de Nigrán con síndrome de Alexander, enfermedad genética extremadamente rara y progresiva que destruye la sustancia blanca del cerebro.

La exposición, inaugurada con un concierto de Adrian Timms, se enmarca en la campaña "Una cura para Mauri", que surgió en Instagram (@unacuraparamauri) tras el diagnóstico del pequeño.