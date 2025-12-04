Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arte solidario para Mauri en Vigo

A Póla reúne 11 obras en venta de artistas locales para recaudar fondos en favor de este pequeño

Borja Melchor

Una decena de artistas protagonizan una muestra benéfica de 11 obras en venta en A Póla (Paseo de Alfonso XII, n.º 7). Quieren recaudar fondos para ayudar a Mauri, un niño de 3 años de Nigrán con síndrome de Alexander, enfermedad genética extremadamente rara y progresiva que destruye la sustancia blanca del cerebro.

La exposición, inaugurada con un concierto de Adrian Timms, se enmarca en la campaña "Una cura para Mauri", que surgió en Instagram (@unacuraparamauri) tras el diagnóstico del pequeño.

