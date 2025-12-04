Más de 60 músicos se citan en el 14.º Concurso de corda

Más de 60 violinistas, violistas, violonchelistas y contrabajistas se darán cita en el 14.º Concurso de corda Cidade de Vigo, que se celebra entre hoy y este domingo en el Conservatorio Superior de Música. La entrada es libre hasta completar aforo. La convocatoria de este año destaca por la elevada calidad artística del alumnado, la presencia de nuevos centros de formación y una mayor diversidad en los repertorios.

Presentaron ayer el concurso Elizabeth Taylor, presidenta de la Asociación Galega de Instrumentos de Corda (AGIC); Ana Otero, vocal; Pedro Fernández, secretario de la entidad; y Gorka Gómez, edil de Cultura. Taylor puso en valor el certamen, que «cubre toda la península ibérica y es un éxito». También agradeció el apoyo del Concello y del alcalde, Abel Caballero, que ensalzó el «talento» y «calidad artística».