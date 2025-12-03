Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zona Centro busca recaudar fondos para denunciar al Concello por los ruidos en Navidad

R. V.

La asociación vecinal Zona Centro ha iniciado un crowfunding o recogida de fondos para poder costearse una denuncia contra el Concello por los «ruidos, el caos y el deteriodo» de Vigo durante los meses que dura la Navidad.

Para ello, explican que se requiere de 25.000 euros para la realización de periciales de ruido y otras pruebas, honorarios de abogados y otros trámites. Hasta el momento han reunido más de 13.000 euros.

A mayores, el colectivo ha instado la declaración de Bien de Interés Cultura a la Alameda de Vigo, punto fuerte de las atracciones, para salvaguardar su estado y condición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents