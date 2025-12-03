Zona Centro busca recaudar fondos para denunciar al Concello por los ruidos en Navidad

La asociación vecinal Zona Centro ha iniciado un crowfunding o recogida de fondos para poder costearse una denuncia contra el Concello por los «ruidos, el caos y el deteriodo» de Vigo durante los meses que dura la Navidad.

Para ello, explican que se requiere de 25.000 euros para la realización de periciales de ruido y otras pruebas, honorarios de abogados y otros trámites. Hasta el momento han reunido más de 13.000 euros.

A mayores, el colectivo ha instado la declaración de Bien de Interés Cultura a la Alameda de Vigo, punto fuerte de las atracciones, para salvaguardar su estado y condición.