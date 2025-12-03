La Xunta se abre a pactar otra tasación del Ifevi, pero exige no frenar su dinamización

La Xunta está dispuesta a pactar la contratación de una nueva valoración de los activos del Ifevi para tratar de encauzar el acuerdo a tres bandas con Concello y Zona Franca. El Gobierno gallego acepta la petición trasladada la semana pasada por la concejala de Urbanismo de Vigo, María José Caride, que había manifestado que si no había receptividad por parte de la Xunta, el Concello encargaría de manera inmediata por su cuenta una valoración.

Este lunes, el conselleiro de Emprego y presidente del patronato, José González, respondía a la edil a través de una carta, a la que ha tenido acceso FARO, aceptando la solicitud, aunque poniendo dos condiciones para negociar esa nueva tasación: incluir en las conversaciones a Zona Franca «co fin de reforzar a transparencia e a confianza entre todas as partes implicadas» y que una nueva tasación «non supoña frear nin atrasar os traballos que xa están en marcha para a potenciación e desenvolvemento do Ifevi».

De esta forma, González hace referencia al acuerdo adoptado por unanimidad en la reunión extraordinaria del patronato de la pasada semana para avanzar en la elaboración del plan funcional y estratégico del recinto. El objetivo es contar con un instrumento que detecte las necesidades más urgentes de las instalaciones (mantenimiento, aparcamiento o accesos, entre otras cosas) y también una hoja de ruta para la potenciación del Ifevi, que permita captar más ferias y exprimir al máximo las posibilidades del complejo.

Con este asunto en principio encauzado, solo pendiente de aprobar este mismo mes una propuesta de comisión de trabajo (en ella estarán representantes del patronato, pero también usuarios del Ifevi, especialmente Conxemar) para redactar el plan director y establecer un cronograma con plazos concretos que no lo dilate más allá del próximo año, toca avanzar en borrar del mapa las discrepancias por la valoración de las instalaciones para avanzar unidos.

«A Xunta mantén intacta a súa vontade de colaboración institucional para fortalecer o Ifevi e avanzar nun modelo de gobernanza baseado na igualdade de todas as administracións. Aínda existindo xa una tasación independente, non temos inconveniente en que se leve a cabo unha nova», asegura el conselleiro de Emprego en su carta.

Menciona así José González la valoración trasladada en la última reunión del patronato y desmenuzada por FARO que cifra las aportaciones autonómicas en 20,6 millones y las del Concello en 14,9 millones, cuantías a las que se llega después de que la empresa GOC –encargada de elaborar el documento– utilizase un método de análisis que prima la antigüedad y la vida útil de las edificaciones, por lo que el metro cuadrado de los pabellones más recientes (de 2017 y 2021) se valora casi tres veces más que en las edificaciones originales, operativas desde 1998.

El Concello ha trasladado en numerosas ocasiones que la reconfiguración del patronato exige tener claras las cuentas del Ifevi para poder avanzar, argumentando que la actual composición del patronato –en la que la Xunta tiene una clara mayoría absoluta para la toma de decisiones– no responde a la realidad de las aportaciones realizadas por las administraciones. Además de Concello y Xunta, también están representadas Diputación, Mancomunidad de Vigo, Confederación de Empresarios de Pontevedra y Cámara de Comercio.

El preacuerdo alcanzado en noviembre de 2024 establecía que la Xunta renunciaría a seis de los nueve vocales que a día de hoy tiene en el patronato para caminar hacia un régimen de igualdad con Concello y Zona Franca en el que las decisiones se adoptarían por unanimidad, desapareciendo del órgano de gobierno la Diputación. El consorcio estatal, para justificar su entrada, garantiza una inversión de 18 millones para financiar la ampliación del recinto que reclama Conxemar para blindar su permanencia en Vigo. De concretarse la nueva expansión del Ifevi, sería la tercera que se acometería desde que el recinto abrió sus puertas en 1998.