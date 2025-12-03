Vecinos denunciarán en el juzgado «el caos» de la Navidad de Vigo

La Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo ha anunciado este martes el inicio de acciones judiciales contra «los responsables de la situación que, desde 2019, convierte cada Navidad en un periodo de caos circulatorio, problemas de movilidad, de seguridad, suciedad y de contaminación acústica y lumínica en el corazón de la ciudad».

Los vecinos han conseguido reunir más de 13.600 euros gracias a donaciones de los 25.000 que calculan que necesitan para pruebas periciales y estudios técnicos, honorarios de abogados y costas judiciales y otros gastos legales y administrativos.

«No podemos seguir soportando esta situación. Vamos a actuar para que no se repita y para proteger nuestra ciudad, nuestra salud y nuestro patrimonio», afirman unos vecinos que durante más de dos meses, contando montaje y desmontaje de atracciones, «sufren graves dificultades para acceder a sus viviendas y trabajos, pérdidas económicas en sus negocios y una degradación constante de la calidad de vida».

Los vecinos se muestran, además, especialmente sensibles con la Alameda de Vigo, el jardín más antiguo y emblemático de la ciudad, protegido por ley y para el que la asociación ha solicitado su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) ya que, según señalan, está sufriendo un deterioro año a año por la instalación masiva de actividades mercantiles por parte de una empresa con sede en Madrid.

«El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya ha condenado al Ayuntamiento por vulnerar nuestros derechos fundamentales, pero las sentencias se ignoran y se siguen autorizando actividades ilegales en una Zona Acústicamente Saturada (ZAS). Informes periciales acreditan niveles de ruido de 81 decibelios en fachada y 46 dentro de los dormitorios, muy por encima de lo permitido», afirman en un comunicado.

Todo lo anterior les ha llevado a pedir ayuda para financiar el proceso legal contra los que denominan responsables de la Navidad de Vigo