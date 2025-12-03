UGT destapa un posible caso de explotación laboral en un taller de Teis
El sindicato FESMC-UGT Vigo ha destapado un posible caso de explotación laboral tras poner en conocimiento de la situación a Inspección de Trabajo, quien ha remitido un informe sobre las «gravísimas irregularidades laborales» en un taller de montaje de eventos en Teis.
La Inspección acordó iniciar un expediente sancionador por ocupar a cinco personas trabajadoras sin autorización de trabajo, y dar traslado a Fiscalía por si pudiera incurrir en un delito contra los derechos de los trabajadores. UGT recuerda que el caso no solo afecta a los directamente implicadas, sino al conjunto del mercado laboral
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025
- Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo