UGT destapa un posible caso de explotación laboral en un taller de Teis

El sindicato FESMC-UGT Vigo ha destapado un posible caso de explotación laboral tras poner en conocimiento de la situación a Inspección de Trabajo, quien ha remitido un informe sobre las «gravísimas irregularidades laborales» en un taller de montaje de eventos en Teis.

La Inspección acordó iniciar un expediente sancionador por ocupar a cinco personas trabajadoras sin autorización de trabajo, y dar traslado a Fiscalía por si pudiera incurrir en un delito contra los derechos de los trabajadores. UGT recuerda que el caso no solo afecta a los directamente implicadas, sino al conjunto del mercado laboral