Parálisis en la Ciudad de la Justicia por un apagón

Una incidencia registrada esta mañana en el suministro eléctrico paralizó la actividad en la Ciudad de la Justicia de Vigo desde primera hora. El apagón obligó a posponer juicios en los ámbitos de lo civil, penal o contencioso debido a la imposibilidad de usar el sistema de grabación.

La Sección Quinta de la Audiencia era uno de los órganos que tenían programados juicios a primera hora de la mañana, si bien la sala de vistas permanecía a oscuras.

Uno fue pospuesto para marzo de 2026, otro quedó aplazado sin fecha y uno más, de unos hechos que se remontan a 2017, estaba pendiente de la evolución de la incidencia. En otra sala penal donde hay 11 procedimientos señalados también se suspendieron vistas.

«Hasta que esto se resuelva no podemos hacer nada, es imposible celebrar, no podemos grabar», explicaban. La incidencia impidió también celebrar videoconferencias, muy habituales en estos juicios, al no funcionar los televisores.

En el juzgado de guardia, mientras, aunque hubo dificultades, sí pudieron avanzar en el trabajo.

Aviso de la suspensión de un juicio debido a la avería que dejó sin luz a parte de la Ciudad de la Justicia. / FdV

Aunque en los pasillos y en algunas oficinas había luz, en otras zonas se perdió el suministro eléctrico y no funcionaban ni las escaleras mecánicas ni los ascensores en la torre de 18 plantas de la sede judicial. Esto supuso un enorme contratiempo para las personas citadas, que debían subir a pie a los pisos más altos de la Ciudad de la Justicia.

«No va nada de nada», comentaban dos funcionarios en los pasillos.

A partir de las 11 de la mañana, la situación poco a poco empezó a recobrar la normalidad tras más de una hora de parálisis. Los ascensores y escaleras mecánicas volvieron a estar operativos y la luz regresó a las salas de vistas.

Se reiniciaron los equipos para retomar la actividad habitual y los juicios.