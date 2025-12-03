La expansión de la gripe obliga a habilitar 40 camas más en el Cunqueiro

Una subida de la incidencia del virus de la gripe y de las diferentes infecciones respiratorias que afectan a la población de Vigo ha obligado al Sergas a habilitar 40 camas más en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Igualmente, ha reforzado el servicio de fin de semana de Urgencias incorporando, a mayores, un médico, una enfermera y una auxiliar de enfermería. Este mismo miércoles, además, el Sergas ha citado en masa a más de 33.000 niños para inmunizarse durante las jornadas del viernes y el sábado, y ya este pasado fin de semana acudió una gran cantidad de personas a la jornada extraordinaria de vacunación.

La incidencia actual del virus de la influenza ha provocado que el Servizo Galego de Saúde active cuatro fases de apertura de camas en un sistema que todavía soportaría tres fases más.

Este rango se traduce en la disposición de 40 camas extras en el Cunqueiro, hospital en el que «más de la mitad de las habitaciones son individuales y están habilitadas para acoger una cama más con las mismas condiciones de confortabilidad», reseña el Sergas en una nota remitida a los medios. Esta expansión «viene acompañada de dotación de personal necesario», remarca. En el Hospital Meixoeiro, asimismo, se podrían utilizar otras 60 camas.

Otra de las medidas adoptadas por el Sergas en este Plan de Invierno radica en el refuerzo durante los fines de semana con un médico, una enfermera y TCAE (Técnico de Coidados Auxiliares de Enfermaría). Igualmente, apuntan a que se está reforzando la plantilla con un facultativo más puntualmente de lunes a viernes. «Los próximos 9 y 10 de diciembre, tras los festivos, como viene siendo habitual, se va a contar con otro reforzo médico ambos días», expresa.

La última línea de fotalecimiento del sistema en esta situación anunciada por el Servizo Galego de Saúde es el funcionamiento del programa de localización de médicos de urgencia en casos de necesidad. Se inició el pasado 1 de diciembre y se extenderá al próximo 28 de febrero.