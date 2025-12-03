La Navidad de Vigo recorre todo el mundo por las ondas

Muchos miles de personas de los cinco continentes conocerán Vigo y su Navidad de forma directa gracias a un grupo de 15 radioaficionados locales, personas que utilizan equipos de radio para comunicarse por ondas con gente de todo el mundo de forma no comercial. Comenzaron su tarea ya ayer. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones autorizó el distintivo especial EG1NV para operar hasta el 12 de enero de 2026. El objetivo de los participantes es llevar el nombre «Navidad de Vigo/Vigo Christmas» a estaciones de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Un reto mágico.

«EG indica que es una estación especial de España, el 1 corresponde al noroeste del país y NV hace referencia a Navidad Vigo. Cuando un radioaficionado escucha ese indicativo, sabe que no es una estación corriente y que representa un evento, por lo que lo normal es que quiera investigar de qué se trata», indica Rubén Misa, coordinador de la actividad.

EG1NV transmitirá en múltiples bandas y modos «con la previsión de alcanzar miles de contactos internacionales». «La comunidad radioaficionada sigue con especial interés los distintivos especiales, capaces de establecer conexiones con países remotos e incluso, en ocasiones, con misiones espaciales. Gracias a esta acción, estaciones de todo el mundo podrán escuchar el nombre de Vigo en sus equipos durante más de un mes», señala la organización antes de comentar que «EG1NV es mucho más que una actividad técnica: es una forma de conectar personas». Es la primera vez que se hace.

Xesús de Prado, Álvaro Céspedes, Rubén Misa y Manuel Julián Fernández posan con equipos de radioafición. / Pablo Hernández Gamarra

«Queremos que, cuando alguien nos escuche desde cualquier parte del mundo, reciba también un poco de la energía y el espíritu navideño de Vigo», apuntan desde el equipo. La iniciativa combina divulgación tecnológica, cooperación internacional y el carácter festivo de la ciudad. Su intención es que EG1NV se convierta en una cita anual vinculada a la Navidad de Vigo, ampliando cada año su alcance y consolidando la presencia de la ciudad en redes internacionales de radio: «Estimamos cerca de 30.000 contactos, alcanzar los cinco continentes y que un número significativo de medios especializados hablen de la actividad».

Misa indica que los contactos por radio en este tipo de actividades «son muy rápidos». «Duran apenas unos segundos porque las colas de gente que espera para contactar son abrumadoras. Al ser algo especial, vamos muy rápido. Se intercambian los identificadores únicos de cada estación y unos datos técnicos de control, pero lo interesante viene después: tras el contacto, lo habitual es que el operador vaya a comprobar qué estación especial ha contactado. Eso se hace en una web, www.qrz.com, que es la base de datos que usa la comunidad de radioaficionados de todo el mundo», comenta.

Contenido de la Navidad de Vigo

Añade que, al buscar EG1NV, «se encuentran vídeos de las luces de Navidad de Vigo, imágenes de las atracciones, información visual sobre la ciudad, una pequeña guía para el visitante y las bases que regulan la actividad». «Esto provoca que muchos miles de personas de los cinco continentes conozcan Vigo y su Navidad de forma directa. No es algo pasivo: son personas que han escuchado la palabra Vigo, que han hecho un contacto con Vigo y que, voluntariamente, buscan información sobre la ciudad. Y mejor aún, muchos deciden visitarla posteriormente», apunta.

Indica Misa que «lo habitual» es que los radioaficionados hablen inglés, italiano o alemán. «El idioma oficial de la radioafición es el inglés. La mayoría hablamos todo el rato en inglés», concreta antes de señalar que esta actividad la desarrolla cada participante en su casa, aunque también se puede realizar en el exterior: «Seguramente, hagamos retransmisiones desde montañas, por ejemplo, desde el monte Cepudo o el Galiñeiro. Las antenas ahí tienen muchísimo más alcance que en muchas casas y, además, pasa algo curioso con las luces led de Navidad de Vigo: nos provocan interferencias, entonces, no podemos estar cerca del centro». Como parte del evento, el equipo de EG1NV entregará diplomas oficiales a los radioaficionados que logren comunicarse con la estación.

La Estación Espacial Internacional

Indica Misa que, además, hay un «componente curioso». «La Estación Espacial Internacional (EEI) usa bandas de radioaficionados para comunicarse con la Tierra. A veces, hablamos con astronautas de la EEI y, en este evento, estaremos en muchos modos y bandas, también las de vía satélite. La que utilizan los astronautas y cualquier radioaficionado es la misma red de comunicaciones que se emplea desde Vigo para hablar con todo el mundo», apostilla.

Misa destaca que la radioafición «es la única red social global que no depende de Internet»: «Funciona sin redes móviles ni fibra y con baterías, por eso, en situaciones de emergencia, ha sido históricamente la que ha mantenido las comunicaciones cuando todo lo demás caía. En el último apagón, nuestros repetidores sostuvieron las comunicaciones».