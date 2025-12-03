En marcha la reforma para crear el centro tecnológico de Zona Franca

Crear el centro tecnológico «más relevantes de Galicia». Es el objetivo que tiene entre ceja y ceja el Consorcio de la Zona Franca en los edificios que conformaban antaño el complejo informático de la desaparecida Caixanova en la calle López Mora. Las obras de reforma comenzaron hoy, una vez que el departamento de Urbanismo del Concello ha dado su visto bueno. El VgoTIC Global HUB, como ya ha sido bautizado el futuro complejo, será «una de las grandes infraestructuras de emprendimiento y de generación de empleo», según avanzaron desde la entidad pilotada por el delegado del Estado David Regades.

Los obreros, según trasladó el Consorcio, empezaron los preparativos del proceso de demolición del primero de los cuatro edificios del complejo, el 4, que albergará la futura incubadora de alta tecnología StartTIC, con 3,5 millones de euros de financiación europea. La gestionará la Zona Franca con Gradiant y la Cámara de Comercio como socios. El edificio, del que se conservará su estructura interior, se prevé que esté demolido la próxima primavera. A este derribo, le seguirán el de los edificios 1, 2 y 3, que, entre otros servicios, acogerán el Centro de Negocios y Usos Múltiples y el Centro de Excelencia Aeroespacial y de Defensa de Indra —se espera que trabajen más de 200 expertos el próximo año, en su mayoría, procedentes de universidades gallegas—.

El inicio de los trabajos fue supervisado en una visita del delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que confirmaron que el proceso continuará en los próximos meses con la licitación de las obras y la ejecución del proyecto, redactado por la Premio Nacional de Arquitectura de 2021, la barcelonesa Carme Pinós. En una entrevista concedida a FARO, apuntó que su objetivo en López Mora es «crear ciudad», algo que le emociona. Precisamente, la reforma traerá bajo el brazo un espacio público abierto y transitable que comunicará diferentes niveles y calles a través de un jardín y una gran plaza.

Generación de empleo

Regades indicó que el nuevo complejo, de 19.200 metros cuadrados construidos, será «una de las grandes infraestructuras de emprendimiento y de generación de empleo de toda Galicia»: «Nos reafirma como polo tecnológico de máximo nivel y, además, se abre a la ciudad un espacio hasta ahora cerrado a la gente que será un punto de encuentro».

Caballero destacó la «total regeneración de todos los edificios, las notables mejoras arquitectónicas, la nueva plaza pública y la ubicación de alta tecnología en Vigo»: «Seguimos avanzando».