Un juzgado investiga a un joven de Baiona por crear vídeos pedófilos con una niña de 6 años

Un juzgado de Porriño investiga a un joven que supuestamente «confeccionó por sí mismo» 15 vídeos de contenido pedófilo en los cuales intervienen él y una niña de solo 6 años de edad, hija de su excompañera sentimental. Las grabaciones se realizaron en diferentes fechas a lo largo de un período de un año.

Este hombre ingresó en prisión provisional este verano tras ser detenido y tras realizarse un registro domiciliario en Baiona, medida que ha ratificado la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, en un auto judicial emitido en septiembre no solo por el «fundado» riesgo de fuga, sino también al existir otro «grave» peligro, el de reiteración delictiva.

Con una causa ya abierta en el mismo juzgado instructor por un presunto delito de agresión sexual hacia la misma menor –por la que había estado encarcelado preventivamente algo más de cuatro meses también este año–, en las diligencias por las que se le volvió a privar de libertad el 21 de junio se le imputa inicialmente la presunta comisión de un delito continuado de producción de pornografía infantil y de otro de tenencia.

Mientras la víctima dormía

La medida se adoptó al estimarse indiciariamente que el joven «actuando supuestamente con fines sexuales» realizó 15 vídeos en los que saldrían él y la menor y que se dividen en tres grupos. Varios de ellos fueron grabados mientras la niña dormía y los demás en otras circunstancias, imágenes en las que supuestamente realizó «tocamientos» a la víctima. Los vídeos pedófilos fueron creados en distintas fechas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y en los mismos se habría aprovechado de «la situación de guardador que parece representar sobre la menor».

Junto al presunto delito de producción de pornografía infantil «sin perjuicio además de delito de agresión sexual por los tocamientos que reflejan los vídeos», se le atribuye otro más, el de tenencia de este tipo de material: «Además de lo anterior, el investigado, después de descargar de internet diversas fotografías producidas por terceras personas, en las que participan diversas personas menores realizando actos de contenido sexual, procedió a subir a su cuenta de Google dichas imágenes».

Una imagen «reconocible»

En la resolución de la Sección Quinta que confirmó la prisión provisional y desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa del investigado, los magistrados enumeran algunos de los indicios de criminalidad existentes contra el joven. Así, en los vídeos con la hija de su expareja «resulta perfectamente visible la cara de un varón adulto de unos 30 años aproximadamente identificado por la fuerza instructora como el investigado». Junto a su «imagen reconocible», otras evidencias en su contra son las conexiones IP o la cuenta telefónica.

Un dato significativo en el que se detienen los jueces es en el hecho de que el investigado estuvo en prisión preventiva entre el 23 de enero y el 4 de junio de 2025 por el otro caso que se sigue contra él. En el auto se indica que el mismo día en que recuperó su libertad accedió a su cuenta de Google, asociada a un teléfono del que él es usuario y donde tenía almacenados «los vídeos que grabó a la niña víctima de los abusos». Y solo cinco días después de dicha excarcelación subió a dicha cuenta fotos con contenido de pornografía infantil.