Una huida que se produjo hace ya 13 años... y que acabará en archivo judicial
Juicio por una antigua apropiación indebida a un hombre que pudo ser localizado en Paraguay
Un auxilio judicial internacional tramitado por un juzgado de Vigo permitió localizar en Paraguay a un hombre que, en enero de 2013, retornó a dicho país, del que es natural, y pretendía hacerlo con un contenedor con ordenadores y material de oficina del que supuestamente se apropió. Él logró salir de España, pero dicho contenedor fue interceptado a tiempo.
El juicio por estos hechos iba a celebrarse ayer, con el acusado compareciendo por videoconferencia desde Paraguay, pero finalmente no fue posible ya que el acusado no constaba citado. Además, según informaron fuentes jurídicas, es probable que, después de tantos años y pese al esfuerzo para dar con el encausado, la causa se tenga que archivar por prescripción del delito.
