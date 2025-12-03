El grupo local del PP denuncia el «secuestro» de los expedientes de Aqualia y obras de Avd. de Madrid

El PP de Vigo exige al gobierno de Abel Caballero que entregue los expedientes municipales solicitados desde hace dos meses vinculados con la obra de reforma de la Avenida de Madrid y la concesión de Aqualia, entre otros. «El gobierno tiene secuestrados varios expedientes municipales que se niega a entregarnos, incumpliendo sus obligaciones y atentando directamente contra nuestros derechos fundamentales como oposición», denunció su portavoz, Miguel Martín.