Un gran reguero de gasoil en Vigo causa accidentes leves y obliga a un amplio operativo de emergencias

La Policía Local de Vigo y los bomberos se movilizaron esta tarde debido a un gran reguero de gasoil que afectó a distintas carreteras del término municipal de Vigo, causando algunos accidentes de carácter leve, si bien, según confirmaron fuentes policiales, no hubo que lamentar heridos.

Las primeras llamadas de alerta se recibieron en torno a las 14.30 horas y el operativo se mantuvo durante horas hasta avanzada la tarde debido al gran número de zonas afectadas. Junto a Vigo, la mancha de combustible afectó también al municipio de Mos. Junto a los agentes municipales y a los bomberos de Vigo, hubo que avisar a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de mantenimiento de carreteras, entro otros.

En Vigo el reguero de gasoil afectó a la zona de Clara Campoamor, pero después se recibieron nuevos avisos de más manchas en la carretera vieja de Madrid, en la zona del Vigomemorial o en la carretera al CUVI, uno de los lugares más afectados.

Fuentes policiales explicaron que han abierto una investigación de cara a tratar de localizar al vehículo de grandes dimensiones que causó el incidente.