Conocer la población oficial de un municipio es clave para determinar la composición de sus corporaciones o la financiación que reciben por parte del Gobierno central y de la Xunta, pero las cifras que se actualizan periódicamente no se ponen de acuerdo sobre cuál es la cantidad real de vigueses que viven en la ciudad, como ha quedado demostrado una vez más con el baile de datos aportado por el Concello y el Instituto Nacional de Estadística, organismo que incluso maneja una cantidad de vecinos variable en función del trabajo de campo realizado.

El alcalde, Abel Caballero, lo tiene claro y recientemente anunciaba que la ciudad tiene ya más de 304.000 vecinos, cifra que ha sido sustancialmente rebajada por el INE en su censo de población con fecha a 1 de enero, publicado ayer, que establece la población viguesa en 295.735 personas, con una subida de apenas dos centenares respecto a 12 meses atrás. Ambas estadísticas coinciden, eso sí, en reflejar una tendencia ascendente desde la pandemia.

El baile de cifras no quedará, sin embargo, en este punto. Resta todavía conocer la revisión del padrón municipal de habitantes que realiza el INE entre diciembre y enero de cada año y que reflejará la cifra que manejarán las administraciones para cualquier trámite oficial. En su última actualización, cerrada a 1 de enero de 2024, fijaba el padrón municipal vigués en 293.977 vecinos, ampliando todavía más la diferencia con los datos del Concello y alimentando esa pregunta que sobrevuela por la ciudad: ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?

Más extranjeros y mayores

La caída de la natalidad y el aumento de la inmigración son dos factores que han marcado la evolución de la población de Vigo en los últimos años, lo que supone que cada vez tengan más peso en el censo vigués los residentes con nacionalidad extranjera, representando ya cerca del 8% de la cifra total.

La edad media de la ciudadanía no para además de subir, con el sector de población mayor de 65 años representando ya el 22,4% del censo total. El peso de los menores de 20 años se queda, por su parte, en apenas el 16%.