SuperArte demuestra que la creatividad no tiene límites

No hay nada imposible. Artistas que tocan a través de la mirada, con los pies, bailarines que dan un salto mortal sin necesitar las dos piernas. Personas con parálisis cerebral, autismo, diferentes discapacidades físicas o psicológicas, se han reunido este miércoles en el teatro Afundación, para hacer testigo a Vigo del poder de SuperArte: la gala más inclusiva de Europa. En ella, más de 80 artistas con y sin discapacidad demostraron que el arte ayuda a derribar barreras.

Leds, una pieza de danza urbana coreografiada por Broda Bros, dio comienzo al espectáculo. Sus juegos de luces y sombras, un ritmo frenético y una gran precisión, acapararon la atención de toda la platea. Seis artistas sobre el escenario, entre ellos, Sergio Milán -Crazy Finger-y Jair Codina, fueron los protagonistas al reivindicar una mayor diversidad en la danza.

Para hablar de inclusión social y laboral no hay mejor persona que Inés Rodríguez, logopeda e influencer con parálisis cerebral, que ejerció de maestra de ceremonias y guió la gala con carisma, humor y una mirada comprometida. «Siguen existiendo barreras mentales para la inclusión de las personas con discapacidad, en los dos extremos: el del paternalismo y la infantilización y el del rechazo y la discriminación». Trata de concienciar a la sociedad y a las empresas de que la discapacidad no define a una persona.

La tecnología se convirtió en una aliada imprescindible para demostrar que la creatividad no tiene límites. Destacó el EyeHarp de Ismael Rosario, un software que permite al joven con discapacidad motora tocar música a través de la mirada. Se controla mediante movimientos oculares.

Su compañero, Joel Bueno, emplea la misma herramienta; fue el primero en probarla y, desde entonces, ha experimentado una gran evolución. Sin partituras y todo de memoria, interpretó Blinding Lights al piano, utilizando la mirada y un brazo robótico diseñado por la empresa ABB en colaboración con Erni. Una una demostración de precisión y emoción que mantuvo al teatro en silencio absoluto.

El espectáculo estuvo compuesto por ocho piezas originales. La orquesta inclusiva contó con la colaboración de 23 artistas del Conservatorio Superior de Música de Vigo y de la Fundación Igualarte. Entre las actuaciones más esperadas estuvo la del DJ y productor Pascal Kleiman, que volvió a sorprender al público con una pieza electrónica creada con el Oxi One, un secuenciador multipista que maneja con los pies.

La canción «Como lo cura», escrita por Nieves López, dio cabida a hablar de los trastornos mentales. La artista, que tiene una discapacidad psicosocial, ofreció un homenaje sincero a quienes viven esta realidad desde dentro. Uno de los momentos más celebrados llegó al final: la presentación de Medley de muiñeiras por miembros de la Orquestra SonDeSeu y músicos de la ETRAT, con arreglos creados por Anxo Pintos y Oriol Saña. El evento, proyecto de la Fundación Sifu, convirtió a la cultura en un altavoz de diversidad para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.