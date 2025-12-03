Detenido en Vigo un hombre por dar patadas y puñetazos a un coche aparcado en la calle Pontevedra

Un hombre, de 37 años de edad, fue detenido en Vigo en por dar patadas y puñetazos a un coche estacionado en la céntrica calle Pontevedra, causándole diversos daños.

Tal como informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 06.50 horas del pasado domingo y fue un particular el que alertó de que un varón estaba muy agresivo dando golpes a un vehículo, mientras se encaraba e insultaba a personas que pasaban por la zona.

Una vez en el punto, los agentes observaron al individuo realizando dichas acciones, asegurando él que era el propietario del coche, pese a que no figuraba a su nombre.

Así, en presencia de los funcionarios, volvió a propinar golpes al automóvil, tanto con sus puños como con sus pies, tratando los policías de contactar con el propietario.

En un momento dado, el varón trató de alejarse y eludir la acción policial, siendo interceptado a unos 200 metros del punto de intervención.

Al volver, los funcionarios se percataron de que el coche ya no estaba en el lugar, «constatando con ello que el vehículo no pertenecía al causante de los desperfectos». Por ello, fue detenido por la supuesta comisión de un delito de daños.