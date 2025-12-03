La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses

La Clínica Pintado cierra su consultorio de ginecología y obstetricia, servicio por el que era gratamente reconocido en Vigo. Por sus instalaciones de Hispanidad pasaron miles de mujeres desde 1956, especialmente por las manos de su fundador, el doctor Manuel Pintado Saborido, y por las del actual director e hijo de este, José Manuel Pintado Albo. Desde esta semana, así, el centro médico conserva únicamente las áreas de pediatría -además de las urgencias pediátricas-, psiquiatría y odontología.

El propio Dr. Pintado Albo fue el encargado de despedirse de toda la cartera de pacientes de ginecología y obstetricia a través de un correo electrónico enviado tras bajar la persiana el pasado 30 de noviembre. «Durante más de 70 años, hemos tenido el privilegio y la alegría de acompañar a miles de mujeres en las distintas etapas de su vida», relata el mensaje, que continúa de manera emotiva: «Cada consulta, cada historia compartida y cada vínculo construido han sido parte fundamental de este camino que hoy llega a su fin».

«Gracias por permitirnos formar parte de tu historia y por hacer que la nuestra haya tenido tanto sentido»

«Queremos agradecerte de todo corazón por la confianza, el cariño y la lealtad que nos has brindado a lo largo de todos estos años. Gracias por permitirnos formar parte de tu historia y por hacer que la nuestra haya tenido tanto sentido», zanja la misiva.

Durante estas más de siete décadas de funcionamiento, la entidad destacó por numerosas aportaciones vanguardistas, entre las que resalta la consecución del primer embarazo por fecundación 'in vitro' en Vigo.

Cierre de su planta de hospitalización

El pasado año, el centro ya había tomado una decisión que dejó entrever su rumbo, el cierre de su planta de hospitalización, y en el ocaso de este 2025 se ha visto finalmente obligada a cesar por completo su actividad en el área maternal. Lo hace en una época de crisis de natalidad que también afecta a Vigo y en un contexto de competencia con los servicios públicos.

Con todo, la Clínica Pintado continuará funcionando con pediatría, urgencias pediátricas, psiquiatría y odontología. Particularmente, el facultativo José Manuel Pintado Albo seguirá atendiendo a quien así lo desee en el Policlínico Vigo Salud - Adeslas y en el Hospital Concheiro.