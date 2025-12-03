Caballero celebra la oferta de la Xunta para pactar otra tasación del Ifevi: «Es un avance sustantivo»

Tras meses de enfrentamientos dialécticos en torno al Ifevi, parece que algo empieza a cambiar en la relación entre Concello y Xunta, celebrando el alcalde, Abel Caballero, la decisión del conselleiro de Emprego, José González, de aceptar la petición municipal de pactar una nueva tasación de los activos del recinto ferial para avanzar en la reconfiguración del patronato y allanar la ampliación reclamada por Conxemar.

«El conselleiro nos ha remitido una carta en la que por fin acepta que seleccionemos conjuntamente una empresa tasadora, celebro que por fin la Xunta aceptase la lógica, no podía ser de otra forma y es un avance sustantivo respecto a la posición anterior», destacó Caballero en contestación a la misiva de José González, avanzada hoy por FARO.

Por ello, el alcalde vigués anuncia que propondrá de manera inmediata la celebración de una reunión entre las administraciones, en la que también estará Zona Franca, como pedía José González, garantizando Caballero que una vez se acuerde la empresa que realizará la tasación, «nos comprometemos a aceptar de antemano» los resultados de la misma.

Con todo, el regidor lamentó «haber perdido seis meses cuando podíamos estar ya con proyectos y expropiaciones», recordando la necesidad de ampliar el Ifevi para satisfacer las necesidades de Conxemar, principal razón por la que Zona Franca planteó sumarse al patronato con una inversión bajo el brazo que oscilará entre los 18 y los 20 millones.

El entendimiento sobre la nueva tasación se suma al acuerdo adoptado por unanimidad en la última reunión del patronato para avanzar en paralelo en el plan para dinamizar el Ifevi, una línea roja para la Xunta para negociar con el Concello.